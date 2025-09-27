Para comer empanadas de carne, pollo, cerdo o queso, es indiscutible que debe haber una salsa para acompañarlas.

Esta vez le traemos la receta de unas empanadas con ají de lulo. Un espectáculo de sabor fácil y rápido de hacer en casa.

Con todos los ingredientes indicados podrá deleitar el paladar de sus familiares y amigos en la comida de su hogar. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

Harina

Para el guiso

2 cucharadas de aceite con achiote

2 tomates maduros (picados)

1 cebolla cabezona (picada)

1 ají dulce (finamente picado)

1 cucharadita de ajo en polvo

Pimienta al gusto

2 ramas de cebollín (picado)

3 cucharadas de pasta de tomate

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de azúcar

2 cucharadas de cilantro fresco (picado)

400 g de bondiola de cerdo (en cubos pequeños)

Preparación:

Cuando ya tenga todo los ingredientes empezará cogiendo una sartén con aceite de achiote caliente para sofreír el tomate, la cebolla, el ají dulce, el ajo en polvo y la pimienta.

Después, échele el cebollín, la pasta de tomate, sal, azúcar y cilantro. Cocine hasta que el guiso esté espeso y bien sazonado.

Empiece a sazonar la bondiola con sal y sazonador. Después va a sellar hasta que esté dorada. Va a incorporar el guiso preparado junto con el maíz dulce y más cebollín.

Va a cocinar unos minutos más hasta integrar sabores. Después haga la masa, tome una porción, forme una bolita, y la aplasta en una bolsa.

En el medio va a rellenarla del guiso, para luego cerrar muy bien. Mientras caliente en una sartén aceite y cuando esté en su punto, empiece a freír las empanadas.

Para la salsa estrella, mezcle todos los ingredientes: lulo, ají, tomate, ajo, cebolla rallada, cilantro, cebollín, vinagre, comino, sal, azúcar y aceite. Lleve a refrigerar, cuando esté todo listo disfrute. ¡Buen provecho!

