Para comer empanadas de carne, pollo, cerdo o queso, es indiscutible que debe haber una salsa para acompañarlas.
Esta vez le traemos la receta de unas empanadas con ají de lulo. Un espectáculo de sabor fácil y rápido de hacer en casa.
Con todos los ingredientes indicados podrá deleitar el paladar de sus familiares y amigos en la comida de su hogar. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- Harina
- Para el guiso
- 2 cucharadas de aceite con achiote
- 2 tomates maduros (picados)
- 1 cebolla cabezona (picada)
- 1 ají dulce (finamente picado)
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Pimienta al gusto
- 2 ramas de cebollín (picado)
- 3 cucharadas de pasta de tomate
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de azúcar
- 2 cucharadas de cilantro fresco (picado)
- 400 g de bondiola de cerdo (en cubos pequeños)
Preparación:
Cuando ya tenga todo los ingredientes empezará cogiendo una sartén con aceite de achiote caliente para sofreír el tomate, la cebolla, el ají dulce, el ajo en polvo y la pimienta.
Después, échele el cebollín, la pasta de tomate, sal, azúcar y cilantro. Cocine hasta que el guiso esté espeso y bien sazonado.
Empiece a sazonar la bondiola con sal y sazonador. Después va a sellar hasta que esté dorada. Va a incorporar el guiso preparado junto con el maíz dulce y más cebollín.
Va a cocinar unos minutos más hasta integrar sabores. Después haga la masa, tome una porción, forme una bolita, y la aplasta en una bolsa.
En el medio va a rellenarla del guiso, para luego cerrar muy bien. Mientras caliente en una sartén aceite y cuando esté en su punto, empiece a freír las empanadas.
Para la salsa estrella, mezcle todos los ingredientes: lulo, ají, tomate, ajo, cebolla rallada, cilantro, cebollín, vinagre, comino, sal, azúcar y aceite. Lleve a refrigerar, cuando esté todo listo disfrute. ¡Buen provecho!
