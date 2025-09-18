La llegada de las gallinas a América se dio en el segundo viaje de Cristóbal Colón, en 1493. Desde antes, pero sobre todo desde ese entonces, los huevos se han convertido en uno de los alimentos más consumidos en el mundo.
Leer también: Una receta para la merienda o el desayuno: prepare ‘pancakes’ al mejor estilo de Japón
Entre las preparaciones más conocidas están los huevos revueltos, fritos, fritos, napolitanos y poché, entre otros.
Paso a paso para preparar huevos napolitanos gratinados para un desayuno, según ChatGPT
Ingredientes:
Para la salsa napolitana:
1 cucharada de aceite de oliva
1/4 de cebolla picada finamente
1 diente de ajo picado
2 tomates medianos (pelados y picados) o 1 taza de puré de tomate
1 cucharadita de azúcar (opcional, para balancear acidez)
Sal y pimienta al gusto
1 cucharadita de orégano seco o albahaca (o ambos)
Para los huevos:
4 a 6 huevos
1/2 taza de jamón en cubos (opcional)
1/2 taza de queso mozzarella rallado (puedes mezclar con parmesano)
Mantequilla (para engrasar el recipiente)
Preparación paso a paso:
1. Preparar la salsa napolitana
Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
Sofríe la cebolla hasta que esté transparente (2-3 minutos).
Agrega el ajo y cocina por 30 segundos más.
Incorpora el tomate picado o puré de tomate. Cocina por 5-10 minutos, hasta que espese un poco.
Añade azúcar, sal, pimienta y orégano/albahaca. Cocina 3 minutos más. Reserva.
Importante: Prepare chips o ‘moneditas’ crocantes de plátano maduro
2. Preparar el recipiente para hornear
Precalienta el horno a 200°C (390°F).
Engrasa un recipiente apto para horno (como una fuente pequeña de vidrio o cerámica) con mantequilla.
3. Armar los huevos napolitanos
Vierte la salsa napolitana en el fondo del recipiente.
Agrega el jamón (si lo usas) sobre la salsa.
Rompe los huevos y colócalos cuidadosamente sobre la salsa, sin romper las yemas.
Salpica un poco de sal y pimienta sobre los huevos.
Cubre con queso rallado generosamente.
4. Gratinar
Lleva al horno por 10 a 15 minutos, hasta que las claras estén cocidas y el queso dorado y burbujeante.
Si te gusta la yema más cocida, déjalos 2-3 minutos extra.
Puedes terminar con un toque de parmesano rallado y un poco de perejil picado fresco al sacar del horno.
Servir
Sirve caliente, acompañado de:
Pan tostado
Arepas
Tostadas de ajo
Un jugo natural o café