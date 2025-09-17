Una receta muy diferente sí que lo es la preparación de los ‘pancakes’ al estilo japonés. Su preparación se ha hecho viral por las redes sociales por su impresionante movimiento, de lo suave que quedan.

Aprenda a preparar una deliciosa sopa de auyama con pimentón y papa

¿Cómo preparar las fresas del amor? Una receta ideal para el mes de Amor y Amistad

La salsa hecha sabor: cuando un cóctel cuenta la historia del Caribe

Su nombre gastronómico es soufflé pancakes y tienen una textura muy esponjosa y ligera que se deshace en la boca.

Eso sí, hay que tener mucho cuidado en el sabor, pues algunas personas indican que puede saber mucho a huevo. Esta vez le enseñaremos cómo preparar unos deliciosos soufflés pancakes. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

3 huevos (separar claras y yemas)

30 mililitros de leche

45 gramos de harina de trigo

7 gramos de maicena (fécula de maíz)

1 chorrito de esencia de vainilla

3 cucharadas de azúcar (aprox.)

Agua (para crear vapor en la cocción)

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, empiece a separar las claras de las yemas. En una taza comience a mezclar las yemas con la esencia de vainilla, la leche, la harina y la maicena hasta integrar completamente.

Luego, bata las claras a punto de nieve, añadiendo el azúcar poco a poco, hasta formar picos firmes. Esas claras batidas écheselas a la mezcla de yemas con movimientos envolventes.

¿Cuál es la forma correcta de comer banano en la mesa? Esto explica una experta en protocolo y etiqueta

Después, ponga la mezcla en una manga pastelera. Caliente una sartén antiadherente a fuego bajo, verter la mezcla formando torres gruesas. Puede echarle un poco de agua a los lados de la sartén, tapar y cocinar por 8 minutos.

Para finalizar puede destapar, voltear los pancakes cuidadosamente, tapar nuevamente y cocinar por 8 minutos más. Después estarán súper listos para comer. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.