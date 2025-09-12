La sopa de auyama es conocida en el mundo gastronómico como ‘puré’ o ‘crema’ de calabaza, una planta cultivada en Mesoamérica y que fue domesticada en México hace aproximadamente 10.000 años.

Leer más: Hijo organizó el asesinato de su madre para cobrar las pólizas de seguro: dos nietos también participaron en el crimen

Según la historia, la sopa de auyama fue un plato tradicional que consumían los prisioneros de guerra en Vietnam. Más allá del contexto histórico, esta crema posee ricos nutrientes que fortalecen el sistema inmune, debido a su contenido de vitaminas A, C y zinc.

Además, la auyama mejora la salud digestiva gracias a su fibra, así como la protección ocular debido al betacaroteno.

Ver también: Falla de ascensor deja cuatro heridos en conjunto del complejo habitacional Alameda del Río

La sopa de este zapallo es fácil de preparar y no tarda más de 20 minutos. A la receta se le agrega pimentón y papa para darle un mejor sabor y textura espesa.

Ingredientes

Zapallo o auyama madura

Papa amarilla o criolla

Pimentón rojo

Crema de leche

Especias al gusto

Dientes de ajo

Sal y pimienta al gusto

Especias al gusto

Mantequilla

Preparación

Pele la auyama y póngala a hervir con poquita agua y sal. Aparte cocine la papa amarilla sin que se deshaga, y sofría un pedacito de pimentón rojo con poco aceite.

Una vez el zapallo esté blando licúelo hasta conseguir una mezcla homogénea, sofría en un sartén con mantequilla los dientes de ajo y añádalos a la auyama, licúe de nuevo junto con el pimentón.

Le sugerimos: Comerciante fue decapitado y desmembrado tras salir con tres hombres en motos que lo buscaron en su negocio

Vierta la mezcla en una olla a bajo fuego y agregue la crema de leche. Revuelva constantemente hasta que se adhiera a un solo color y póngale más sal si así lo considera.

Sirva la crema de auyama recién hecha y póngale unas ramitas de perejil para decorar.