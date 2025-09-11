Norbey Antonio Suárez, de 45 años, fue decapitado y desmembrado, en la vereda Mulatico, zona rural del municipio de Pueblorrico en límites con Andes, Suroeste antioqueño.

El hombre estaba desaparecido luego de salir de su negocio junto a tres hombres y su esposa. Las autoridades señalaron que la esposa lo acompañó pero luego regresó y llamó a Policía por su desaparición.

El cuerpo de Suárez fue encontrado con signos de tortura y desmembrado. Por su parte, el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia indicó que los hombres no iban armados, pues pudieron determinar esta información por medio de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Muñoz detalló que “llegaron dos, tres sujetos, dos motocicletas. Llegaron primero a pedir combustible y hablaron pues con el señor, hablaron con la señora también y había unos menores de edad en la casa y después de un momento que estuvieron hablando con ellos, pues al señor lo montaron en la moto y la señora dijo, “Yo también me voy”. No hubo ningún tema de forcejeo ni que se lo hubieran montado a la fuerza”.

“Parece que un grupo delincuencial según lo que se ha escuchado extraoficialmente es como que lo habían amenazado. A raíz de eso se lo llevaron con un engaño a hablar con otra persona, pero estamos en espera de cómo evoluciona ese caso”, afirmó.

El hecho está muy confuso principalmente porque en los videos de cámaras de seguridad el señor no pone resistencia. Establecieron una línea de investigación para conocer si el hombre fue torturado por grupos como “carne rancia” o el Clan del Golfo.

Presuntamente estos hombres visitaban mucho el negocio, el bar El Barcino, donde consumían licor. Todavía siguen las investigaciones pertinentes para conocer lo que ocurrió.