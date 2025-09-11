El presidente Gustavo Petro ordenó el miércoles 10 de septiembre el retiro del servicio del inspector general de las Fuerzas Militares, el general del Ejército Hernando Garzón Rey, por sospechas de que tiene vínculos con bandas de narcotraficantes.

“He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”, manifestó el mandatario en su cuenta de X.

Petro añadió que entregará a la Fiscalía “las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor” al militar, sin dar detalles de los grupos de narcotraficantes con los que presuntamente tiene vínculos el oficial, quien tenía 34 años de servicio en el Ejército.

He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

De inmediato, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció la baja de Garzón Rey, “quien se desempeñaba como inspector General de las Fuerzas Militares”.

“Se recibió una información donde el señor mayor general retirado Garzón Rey estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas”, agregó el ministro.

Según el titular de Defensa, “se pondrá en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y se adelanten las acciones legales respectivas a que haya lugar”.

“Desde el Ministerio de Defensa Nacional no dudaremos en aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la Constitución, la ley, y los principios y valores propios de una institución que debe tener un comportamiento ético superior para proteger a los colombianos”, agregó Sánchez Suárez.

Por decisión del Gobierno Nacional y bajo la causal de llamamiento a calificar servicios, se ordenó el retiro del servicio activo al señor Mayor General Hernando Garzón Rey, quien se desempeñaba como Inspector General de las Fuerzas Militares.



— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 11, 2025

¿Quién es el general Hernando Garzón Rey?

Garzón Rey se graduó en diciembre de 1990 como subteniente en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova y ha ocupado, entre otros cargos, los de comandante del Batallón de Infantería No. 19 General Joaquín París; director de Operaciones Especiales del Ejército; comandante de la Brigada contra el Narcotráfico y miembro Estado Mayor del Comando de Transformación del Ejército.

También fue comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 y jefe del Comando Conjunto No. 5 Noroccidente.

En septiembre de 2019 una subordinada suya, la capitán Maritza Soto, denunció que fue víctima de acoso sexual y laboral por parte de Garzón Rey, entonces con rango de coronel, pero al año siguiente la Fiscalía archivó la investigación.

Niega vínculos con el narcotráfico

Hernando Garzón Rey negó este jueves, en entrevista con ‘Semana’, supuestos vínculos con narcotraficantes. Narró que el hecho por el que el presidente Petro ordenó su retiro ocurrió en abril de 2023.

Según la versión del general, en esa época viajó a una finca familiar en Guaviare, pero no lo hizo solo, sino que estaba con compañeros de la tropa y un dispositivo de seguridad. Al lugar llegó un disidente de las Farc con el propósito de extorsionarlo, exigiéndole $50 millones.

Sostuvo que no hubo reacción armada porque en ese momento estaba vigente un cese el fuego ordenado por Gustavo Petro, así que habló con el integrante del grupo armado para decirle que debía retirarse de la zona.

Al parecer, un militar tomó una fotografía del general y el disidente hablando. Con esta imagen, asegura el oficial, pretenden hacerle creer al Presidente que tiene vínculos con el narcotráfico.

“Yo veo una intención de alguien dentro de la institución de sacarme de la línea de mando, y esa persona, pues, manipula a las otras personas, y nosotros los oficiales somos muy dados a creerle al subalterno, a la persona que hace la investigación porque manejamos muchos procesos y se supone que decir la verdad y hacer el trabajo con transparencia, con honestidad es nuestro principio y esa es nuestra obligación”, dijo a ‘Semana’.

Agregó: “Es una foto donde yo estoy de espalda. Y en la foto me veo hablando con el bandido porque me estaba extorsionando, yo no lo niego, pero insisto: estábamos en cese al fuego”.