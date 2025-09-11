Tropas de la Sexta División del Ejército Nacional adelantaban operaciones en contra de las actividades de minería ilegal, en el municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo, cuando un grupo de ciudadanos intentaron secuestrarlos.

La comunidad, que intentó ejecutar la asonada en contra de los soldados, estaría siendo instrumentalizada por grupos armados al margen de la ley; sin embargo, los militares actuaron en su legítima defensa y evitaron ser retenidos.

De acuerdo a Blu Radio, los uniformados respondieron realizando varios disparos al suelo, y en ese momento uno de los civiles resultó herido. Al parecer, más de 200 personas pretendían retenerlos ilegalmente.

Según información de Noticias Rcn, las tropas se dispusieron de inmediato a trasladarse a la capital del departamento para atender la emergencia y reportar lo sucedido al comandante del Ejército Nacional.

En uno de los videos que se difundió en redes sociales sobre este intento de asonada, se escuchan varias palabras amenazantes de un hombre hacia los soldados: “Le quitamos el fusil gono...”, dijo el civil mientras los perseguía.

Sin embargo, hasta el momento la institución militar no ha emitido un reporte oficial donde confirme los hechos.

