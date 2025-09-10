A sangre fría y de manera despiadada. Así fue asesinada en un tren en Charlotte, en Carolina del Norte, Irina Zarutska, la joven ucraniana que estaba refugiada en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, pero en las últimas horas se conocieron escabrosas imágenes del momento exacto en el que la víctima fue abordada por un hombre identificado como Decarlos Brown.

En la grabación se ve el momento en el que la joven está sentada en una de las sillas del tren, cerca de la puerta. Atrás suyo está el agresor, vestido con un saco rojo y con la capota de este puesta.

A pesar de que había seis personas más sentadas detrás suyo, el sujeto se encontraba justo en un puesto detrás de ella. El hombre estaba dormido, pero de repente despertó y decidió, en cuestión de minutos, atacar de manera violenta a la joven ucraniana, Irina Zarutska. Ella, totalmente desconcertada, alza su mirada para ver quién la había agredido.

En el video se logra ver que en el rostro de la joven se percibe pánico por lo ocurrido.

Posteriormente, el responsable desenfundó, al parecer, un arma cortopunzante e hirió a la mujer con varias puñaladas a la altura de su garganta, dejándola gravemente herida en la silla.

Ucraniana fue asesinada en un tren de Charlotte: criminal había sido capturado 14 veces

Pena de muerte

Ante este ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles que se condenara con la pena de muerte al asesino.

“El ANIMAL que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, quien vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio ‘rápido’ (¡no hay duda!) y ser sentenciado ÚNICAMENTE con la PENA DE MUERTE. ¡¡¡No puede haber otra opción!!!”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

Asimismo, este martes, el mandatario urgió a su Gobierno a ser “despiadado” con los delincuentes y a responder con “fuerza y determinación”.

“Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden”, declaró Trump en un vídeo publicado en X por la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia acusó esta semana a Brown de haber cometido un delito federal, en una denuncia penal presentada Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, por lo que encara la posibilidad de que esa corte lo sentencie a cadena perpetua o a la pena de muerte.

Estos cargos se sumaron a los presentados anteriormente en la justicia estatal donde se le acusa de asesinato en primer grado, delito que en Carolina del Norte se castiga también con la cadena perpetua o la pena capital, estado donde existe una moratoria de facto en ejecuciones desde 2006.