Si usted es los que dice que no se asombra con nada, segura esta historia podría sorprenderlo. Un residente de un conjunto en SE Old Town Court, condado de Clackamas en el estado de Oregon, Estados Unidos, denunció a un hombre desconocido meterse por una puerta trasera de uno de los edificios. No creerá lo que trajo la denuncia.

Leer también: Maduro vuelve a decretar que la Navidad comienza el 1 de octubre en Venezuela

Cuando llegaron los agentes del Sheriff del condado, descubrieron que dicho lugar presentaba daños y estaba cerrado desde adentro. Además, un cable eléctrico salía por una ventilación, conectado a la red del edificio.

El propietario del inmueble les confirmó a los oficiales que esta era una zona en la cual ninguna persona podía estar. También dijo que días anteriores había escuchado ruidos debajo de su vivienda. Por eso los agentes procedieron a entrar.

Al entrar, los uniformados encontraron a un hombre de 40 años, quien fue identificado como Beniamin Bucur, viviendo en el sitio. Tenía una cama, luces, televisores y varios dispositivos electrónicos conectados a la electricidad del edificio de manera ilegal. Al parecer llevaba viviendo en el lugar durante varios meses.

En el acomodado lugar también se halló, en una tubería, un polvo blanco, que tras las pruebas se comprobó que era metanfetamina. Todo ocurrió el pasado 3 de septiembre de este año.

Importante: “No es mi firma”, dice Trump sobre carta de cumpleaños de Epstein

NEWS RELEASE: Sheriff’s Office arrests man living in crawl space; charged with burglary



Deputies breached the door and located a man, identified as 40-year-old Beniamin Bucur.



Read more: https://t.co/zFT1x5jwbI pic.twitter.com/tPArRzuhP0 — Clackamas Sheriff (@ClackCoSheriff) September 4, 2025

Bucur fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Clackmas. Fue acusado de robo en primer grado y posesión ilegal de metanfetaminas. El juez fijó una fianza de 75.000 dólares.