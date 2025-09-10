El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este martes a su Gobierno a ser “despiadado” con los delincuentes y a responder con “fuerza y determinación” en respuesta al asesinato en agosto de una mujer ucraniana en Charlotte que su Ejecutivo está abanderando para justificar el uso de mano dura contra el crimen.

“No podemos permitir que una criminalidad depravada y reincidente siga extendiendo la destrucción y la muerte por nuestro país. Hay que responder con fuerza y determinación. Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden”, declaró Trump en un video publicado en X en la cuenta de la Casa Blanca.

Como ya hizo este lunes en su primera reacción sobre el asesinato, el mandatario volvió a responsabilizar hoy a las políticas de los demócratas de la violencia en el país.

El asesino de Irina Zarutska, identificado como Decarlos Brown, había sido arrestado en catorce ocasiones desde 2011, según explicó poco antes de la publicación del vídeo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

@BrazUK_News/Redes sociales La criminal fue identificado como Decarlos Brown, quien había sido arrestado en catorce ocasiones desde 2011.

Leavitt añadió que pese a que “tenía antecedentes” y había cumplido cinco años de prisión por un delito de robo a mano armada, un juez “demócrata” lo dejó el libertad sin fianza este pasado enero: “Nunca debió haber estado en ese tren esa noche”, comentó.

Trump acusó hoy a “jueces, políticos y activistas de la izquierda radical” de haber adoptado una política que bautizó como “captura y liberación para matones y asesinos” y con la que aseguró que los demócratas están sembrando el caos en las ciudades que gobiernan.

Según dijo Trump, de las 25 ciudades más peligrosas de Estados Unidos, 24 están gobernadas por alcaldes demócratas.

Sin embargo, distintos índices de criminalidad elaborados en EE.UU. incluyen también varias ciudades con alcaldes republicanos entre las que peores índices dentro del país.

El presidente estadounidense aprovechó también el vídeo de hoy para presumir de la supuesta reducción del crimen en Washington, donde ha desplegado a la Guardia Nacional, y se volvió a referir a Chicago, a la que Trump lleva semanas amenazando como próximo objetivo del ejército y otras agencias federales.