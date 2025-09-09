Un trágico accidente se registró en la mañana del pasado lunes 8 de septiembre en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, en el Estado de México.

Un autobús de la línea Herradura de Plata, que transportaba 51 pasajeros, fue arrollado por un tren cuando intentaba cruzar las vías en una zona de alto tráfico vehicular.

El impacto, captado por una cámara de seguridad en un video de apenas 14 segundos que circula en redes sociales, muestra al autobús detenido sobre la vía férrea, atrapado entre los vehículos que formaban largas filas.

Impactante



Así quedó el autobús tras ser arrasado por un tren en #Atlacomulco. Autoridades ya iniciaron investigaciones para determinar la responsabilidad de quien desencadenó el accidente que dejó víctimas mortales



Ramsés Mercado | Sol de Toluca

En medio de la congestión, la unidad no logró avanzar y terminó siendo embestida, quedando partida en dos por la fuerza del tren.

De acuerdo con el coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero, el saldo es de 10 personas fallecidas y 41 lesionados, de los cuales cuatro fueron clasificados como de primera prioridad, 16 de segunda y 21 de tercera.

DESGRACIA, operador intenta ganar el paso al tren



Tren arrolla autobús y deja ocho muertos en el Estado de México; reportan 40 heridos



Autoridades de Protección Civil afirmaron que el accidente tuvo lugar en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío.

Asimismo, dos de los heridos fueron trasladados en helicópteros del grupo de rescate Relámpagos al hospital Adolfo López Mateos en Toluca, mientras que otros permanecen en hospitales de Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jocotitlán.

Por su parte, el conductor del autobús sobrevivió sin heridas y actualmente se encuentra detenido mientras avanzan las investigaciones.

Mediante un comunicado, la empresa ferroviaria CPKC lamentó lo ocurrido señalando que el chofer intentó “ganarle el paso al tren” e hizo un llamado a respetar las señales de alto en los cruces ferroviarios para prevenir tragedias similares.