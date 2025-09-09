La capital de Nepal vive momentos de extrema violencia tras protestas que han dejado al menos 25 muertos. Entre las víctimas se encuentra Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, quien murió este martes tras sufrir graves quemaduras cuando su residencia fue incendiada por manifestantes.

Chitrakar fue trasladada de urgencia al Hospital de Quemados de Kirtipur, donde su estado crítico no pudo revertirse y falleció durante el tratamiento.

De acuerdo con lo que se conoció gracias a los informes de las autoridades, los enfrentamientos no se limitaron a la residencia de Khanal. Tres manifestantes murieron en el Hospital Civil, según informó su director, Mohan Regmi, y la policía confirmó dos decesos adicionales durante un tiroteo en Kalimati.

J.P.Gandul/EFE Manifestantes asaltan la oficina del Partido del Congreso Nepalí que fue incendiada en Katmandú, Nepal, 09 de septiembre de 2025, un día después de que al menos 19 personas murieran y docenas resultaran heridas durante las manifestaciones contra la corrupción y la prohibición gubernamental de las redes sociales.

La violencia se extendió por toda la ciudad, con ataques dirigidos a dirigentes políticos y sus familias. La casa del ex primer ministro K. P. Sharma Oli fue incendiada, y el exmandatario Sher Bahadur Deuba sufrió agresiones en su vivienda. Su esposa, la ministra de Exteriores Arzu Rana Deuba, también resultó afectada, episodio que quedó registrado en videos ampliamente difundidos.

Además de residencias, los manifestantes prendieron fuego a edificios oficiales como el Parlamento, la Oficina de la Presidencia y la sede del Tribunal Supremo. Se reportaron ataques a medios de comunicación, incluyendo el complejo de Kantipur, uno de los grupos de prensa más importantes del país.

Frente a esta escalada, el Ejército de Nepal instó a la población a mantener la calma y la moderación, apelando a evitar nuevas pérdidas humanas y a buscar soluciones mediante el diálogo político. El alcalde de Katmandú, Balendra Shah, también pidió a los manifestantes actuar con moderación para prevenir más derramamiento de sangre.

Las protestas, lideradas por el movimiento autodenominado “Generación Z”, continúan pese a la renuncia de K. P. Sharma Oli y varios de sus ministros, dejando a la capital en un estado de tensión constante y una ciudad marcada por la violencia.

El primer ministro de Nepal había dimitido a su cargo por la oleada de protestas

El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, dimitió este martes tras dos días de protestas del movimiento autodenominado “Generación Z” contra la corrupción y el veto de redes sociales, en las que han muerto más de 20 personas y otras más de 300 resultaron heridas, según comunicó el mandatario en una carta de renuncia.

“He renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy (...), a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país”, dijo Oli en la misiva.

El primer ministro K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML), lideraba el Gobierno de Nepal desde julio de 2024.

Anteriormente, había sido primer ministro de este país entre 2015 y 2016; y entre 2018 y 2021.

Su caída se ha precipitado por las protestas y la represión que han sacudido a Nepal en los últimos dos días, lideradas por jóvenes de la “Generación Z”, que protestan contra la corrupción y el veto de las redes sociales.

Este martes, las protestas adquirieron una nueva dimensión tras la muerte de una veintena de jóvenes en las protestas. Los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, entre ellas la residencia privada de Oli en la localidad de Balkot.

Anteriormente, hasta cinco ministros del Gobierno de Oli habían dimitido en las últimas 24 horas en protesta por la gestión de las protestas por parte del Ejecutivo nepalí.

Aunque Katmandú había intentado calmar las manifestaciones levantando el veto a las plataformas de redes sociales que había entrado en vigor el pasado jueves.

Las protestas estallaron la semana pasada, inicialmente en las redes sociales con etiquetas como “#NepoBabies” para denunciar la corrupción y el nepotismo. El detonante que llevó a la movilización a las calles fue la decisión del Gobierno de bloquear 26 plataformas, entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp y X.

El proceso de protestas contra Oli y su posterior caída recuerda al de otros líderes del sur de Asia que se vieron forzados a dimitir en los últimos años, como Gotabaya Rajapaksa en Sri Lanka o Sheikh Hasina en Bangladés.