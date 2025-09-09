El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió este martes la “responsabilidad total” del ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad”, dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Catar.

El Ejército israelí dijo este martes que llevó a cabo un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” de Hamás, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Catar, donde residen varios líderes del grupo islamista.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha” y que Catar ha lanzado una investigación “al más alto nivel” sobre este “cobarde ataque”.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos, en las que Catar es uno de los mediadores.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Catar.

Hamás asegura que líderes en Catar sobrevivieron

La delegación negociadora del grupo palestino Hamás sobrevivió al bombardeo aéreo israelí lanzado este martes en Doha, que tuvo como objetivo un edificio donde estaban celebrando una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza, informó a EFE una fuente del movimiento palestino.

“Una delegación de líderes de Hamás, encabezada por Khalil al Hayya, sobrevivió a un ataque aéreo israelí en Doha”, dijo una fuente de alto rango del movimiento, que pidió el anonimato, al tiempo que confirmó que dicha delegación estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseveró que el ataque contra un edificio residencial en Doha tuvo como objetivo “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha”, sin identificar quiénes eran.

“Si bien el Estado de Catar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles”, sentenció Al Ansari.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.