El presidente Gustavo Petro atribuyó este martes al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el “ataque” en Túnez contra uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud que partió hace más de una semana de Barcelona cargada de alimentos para romper simbólicamente el bloqueo a la Franja de Gaza.

“El ataque de Netanyahu a una embarcación con comida a los palestinos recuerda el ataque de los submarinos nazis a la flota mercante de los EEUU, solo porque llevaba comida a los europeos en la guerra”, escribió Petro en un largo escrito en su cuenta de X.

Según Petro, “ahora el pueblo palestino recoge mendrugos en la calle y los nuevos genocidas bombardean barcos civiles que llevan comida a los niños y niñas hambrientas que aun sobreviven”.

“Estamos ante una ignominia inhumana y la mayor parte de los gobiernos norteamericanos y europeos no reaccionan, son cómplices de genocidio como ya sucedió en el pasado”, agregó el mandatario, un firme defensor de la causa palestina.

La Flotilla Global Sumud, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), denunció que el Barco Familiar, que transporta a miembros del Comité Directivo de esa iniciativa, “fue impactado por lo que se sospecha es un dron”.

Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió el ataque con “un dron” y atribuyó el incendio en el barco de la Flotilla a “fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque”, al parecer provocado por “la explosión de un encendedor o una colilla”.

Según Ghassen Henchiri, portavoz de la Flotilla, las embarcaciones continuarán el miércoles su travesía para romper el bloqueo a Gaza pese al “ataque”, del que dijo que la “investigación es secreta” pues “se trata de un tema de seguridad de Estado”.

El presidente Gustavo Petro, que habitualmente compara las acciones militares de Israel en Gaza con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, afirmó este martes que “Hitler vive en Netanyahu, y los nuevos amigos de Hitler lo apoyan”.

“El ataque al barco civil lleno de alimentos para los niños palestinos es la chispa que incendia la pradera”, dijo Petro en su escrito en X, en el que criticó también la actitud de algunos países árabes frente a los palestinos.

“Y los árabes ricos acaso no deben sacudirse del anquilosamiento que produce la riqueza petrolera que va a su fin? ¿miedo a perder edificios lujosísimos que podrían ser bombardeados y dejar por eso, sola a Palestina? (sic)”, concluyó Petro.

El mandatario colombiano rompió relaciones con Israel en mayo de 2024 a raíz de la guerra en Gaza y prohibió las exportaciones de carbón a ese país.