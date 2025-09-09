Un colombiano de solo 19 años fue detenido en Madrid, España, tras ser acusado de haber drogado, robado y abusado sexualmente de otro hombre en Sitges, Barcelona. La Policía española sospecha que podría estar involucrado en otros crímenes.

Leer también: Boris Johnson recibió más de 200.000 libras tras reunirse con Nicolás Maduro, según ‘The Guardian’

De acuerdo con el reporte oficial, el joven fue detenido el pasado martes 2 de septiembre, en al barrio Malasaña, justo cuando salía de un apartamento rumbo al aeropuerto de Barajas. En el momento de la detención llevaba una maleta llena de relojes Rolex, joyas, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, en euros y en dólares.

La ubicación del ahora detenido fue posible gracias a la ayuda de la hermana de la víctima, quien, con un experto, logró rastrear la ubicación de varios de los dispositivos robados. El presunto ladrón siguió usando el celular robado para acceder a cuentas bancarias de la víctima.

El joven colombiano fue detenido junto a otra persona. La hermana y otros familiares de las víctimas fueron los que retuvieron a los sospechosos hasta el momento en que llegara la Policía.

El caso en cuestión sucedió el pasado viernes 29 de agosto de 2025, cuando un hombre de 33 años, residente en Sitges, salió a un bar con amigos y conoció a un hombre que se presentó como Diego, y a una mujer llamada Ana, aunque después se conoció que no eran sus verdaderos nombres.

Diego convenció al hombre de continuar la noche la vivienda de la víctima. Pero una vez allí, el delincuente drogó al hombre, dejándolo sin conocimiento.

Al día siguiente, la madre del hombre lo encontró desnudo en su cama, con lesiones en el cuerpo, y señales compatibles con una posible agresión sexual. Además, ya no estaban algunas joyas, dispositivos electrónicos y las cuentas bancarias vacías.

Importante: Esto no es un entrenamiento, es un ejercicio real: secretario de Defensa de EE. UU. a tropas en el Caribe

La víctima fue trasladada al hospital, donde permaneció por varios días. Al parecer, los sospechosos viajaron a Madrid con la intención de huir, al parecer, a Colombia.

Las autoridades identificaron al agresor como Neider Edilson O. J. y a su hermana como Jennyfer, de nacionalidad colombiana y en situación regular en España tras ingresar desde Italia. La joven, de 24 años, también fue detenida y los dos fueron enviados a prisión.

Ahora se investiga sí los hermanos son sospechosos de otros crímenes similares.