El certamen Miss Grand Thailand 2026 sí que se ha hecho viral en redes sociales con varios momentos protagonizados por las candidatas.

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Una de las concursantes que más comentarios generó fue Darathorn Yoothong, representante de Kalasin. Con solo 18 años, sorprendió durante la ronda preliminar con una presentación en bikini en la que combinó movimientos de hip-hop con gestos expresivos.

Su actuación destacó por la energía y el estilo poco convencional dentro del concurso, lo que hizo que usuarios en redes sociales comenzaran a bautizar su rutina como el “Kalasin Strut”.

Cpatura de pantalla Darathorn Yoothong se hizo viral por su baile durante la preliminar de Miss Grand Thailand 2026

Aunque no logró avanzar a las etapas finales, su presentación fue ampliamente compartida y recibió comentarios positivos por su autenticidad y actitud en el escenario.

El concurso reunió a 77 participantes provenientes de distintas provincias de Tailandia, todas compitiendo por la oportunidad de representar al país en el evento internacional.

Candidata ao Miss Grand Tailândia viraliza por dançar de forma considerada deselegante.pic.twitter.com/M7fos20DfG — ACERVO (@AcervoCharts) March 28, 2026

La ganadora de esta edición fue Pattama Jitsawat, quien ahora se preparará para competir en Miss Grand International 2026, programado para celebrarse en India.

Miss Grand Thailand 2026 es Patthama Jitsawat pic.twitter.com/ccmUnKJ7mT — Belleza Diversa (@DiversaBelleza) March 28, 2026

Otro momento que generó gran repercusión fue protagonizado por Kamolwan Chanago durante su intervención oral en la fase preliminar.

Se le cayeron las carillas de los dientes pero ella lo supo usar a su favor.