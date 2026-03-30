Durante la Semana Santa, ver películas inspiradas en la Biblia se ha convertido en una práctica recurrente en muchos hogares colombianos. Estas producciones, que abarcan desde grandes clásicos de Hollywood hasta propuestas contemporáneas, permiten revivir los episodios más importantes del cristianismo y comprender su contexto histórico.

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Historias como la de Moisés, Jesús o los primeros cristianos han sido adaptadas en múltiples ocasiones, consolidando un catálogo amplio que cada año vuelve a cobrar relevancia en televisión y plataformas digitales.

A continuación, una guía organizada por los días de la Semana Santa, con tres películas recomendadas por jornada para construir un recorrido progresivo por la fe cristiana.

Domingo de Ramos: el inicio del relato y las profecías

El arca de Noé (1999)

(1999) José: los sueños del faraón (1995)

(1995) El príncipe de Egipto (1998)

Estas producciones introducen los relatos del Antiguo Testamento y permiten entender el origen del pueblo de Israel y las primeras alianzas con Dios.

Lunes Santo: los líderes y la liberación del pueblo

Los diez mandamientos (1956)

(1956) Éxodo: Dioses y reyes (2014)

(2014) La Biblia: Moisés (1996)

Las historias de Moisés son clave para comprender la ley divina y la liberación de Egipto, elementos fundamentales en la tradición judeocristiana.

Martes Santo: jueces, reyes y conflictos de fe

Sansón y Dalila (1949)

(1949) David y Betsabé (1951)

(1951) Salomón y la reina de Saba (1959)

Estas películas exploran figuras importantes del Antiguo Testamento y los desafíos políticos y espirituales del pueblo de Israel.

Miércoles Santo: el contexto previo a la llegada de Jesús

La historia más grande jamás contada (1965)

(1965) El Mesías (1975)

(1975) Jesús (1979)

Estas producciones preparan el terreno narrativo para la vida de Jesucristo, abordando su nacimiento y misión.

Jueves Santo: la vida y mensaje de Jesús

Jesús de Nazaret (1977)

(1977) El Evangelio según San Mateo (1964)

(1964) Hijo de Dios (2014)

Estas películas presentan distintas interpretaciones de la vida de Jesús, desde enfoques más fieles a los textos bíblicos hasta adaptaciones modernas.

Viernes Santo: la pasión y crucifixión

La pasión de Cristo (2004)

(2004) El rey de reyes (1961)

(1961) La última tentación de Cristo (1988)

El Viernes Santo concentra las producciones más intensas, centradas en las últimas horas de Jesús, un tema recurrente en el cine religioso.

Sábado Santo: el silencio y la reflexión

Risen (2016)

(2016) Barrabás (1961)

(1961) María Magdalena (2018)

Estas películas abordan perspectivas alternativas sobre los días posteriores a la crucifixión y los personajes que rodearon estos acontecimientos.

Domingo de Resurrección: el triunfo de la fe y los primeros cristianos

Pablo, apóstol de Cristo (2018)

(2018) Pedro, el pescador (1959)

(1959) Quo Vadis? (1951)

Estas producciones muestran la expansión del cristianismo y el impacto de la resurrección en los primeros seguidores de Jesús.

Una maratón de 30 películas para entender la Semana Santa desde el cine

Además de estas 21 recomendaciones principales, existen muchas otras producciones que complementan el recorrido, como Ben-Hur (1959), Jesucristo Superstar (1973), La estrella de Belén (2017), El milagro del padre Stu (2022), José: rey de los sueños (2000), Noé (2014), Rey de reyes (1927), La túnica sagrada (1953) o Jesús de Montreal (1989), entre otras.

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En conjunto, este tipo de contenidos permite construir una maratón de 30 películas que abordan la fe cristiana desde múltiples enfoques, estilos narrativos y épocas cinematográficas.