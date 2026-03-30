Barranquilla sigue consolidándose como un destino turístico apetecido para propios y visitantes durante la Semana Santa. Por tal motivo, las autoridades distritales han dispuesto de una operación especial del Baq Tour en esta temporada.

El bus turístico tendrá tres salidas diarias desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, con un recorrido pensado para que los visitantes puedan conocer las joyas naturales y urbanas de la ciudad, al tiempo que podrán vivir momentos de reflexión.

Las salidas en el Baq Tour han sido definidas a las 9:30 a. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m. Es de anotar que al primer recorrido se le incorporará una parada por la Catedral Metropolitana, donde los usuarios podrán bajarse y conocer la historia del templo.

Durante este trayecto, el bus turístico también transitará por la carrera 50, en el sector de Barrio Abajo, permitiendo apreciar el Complejo Cultural de la Antigua Aduana.

Cabe resaltar que el recorrido mantendrá sus paradas programadas en el Museo a Cielo Abierto y en la estatua de Shakira en el Gran Malecón.

Para las salidas de las 2:00 p.m. y 4:00 p.m., el Baq Tour realizará su recorrido habitual. En ese sentido, el valor del tiquete se mantendrá en $15 mil por persona.

Los usuarios podrán adquirir la manilla de ingreso pagando en efectivo, transferencia o datáfono, en la taquilla que está ubicada en el punto de abordaje del Baq Tour en Gran Malecón, sector Puerta de Oro, que estará habilitada de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Cobertura a parroquias de la ciudad

El Sistema de Transporte Masivo cuenta con cobertura a distintas parroquias de la ciudad. En los servicios troncales, los usuarios pueden llegar a la Catedral Metropolitana María Reina, la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá, la Parroquia Nuestra Señora de las Misericordias, la Iglesia de San Nicolás de Tolentino, entre otras.

Asimismo, a través de las rutas alimentadoras se puede llegar a otros templos de interés:

Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús: U30 Universidades

Parroquia La Sagrada Eucaristía: A8-2 Vía 40

Parroquia Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma: A8-1 Paraíso y A9-3 Buenavista

Parroquia Inmaculada Concepción: A8-3 Prado

Parroquia San Francisco de Asís: A7-3 Carrera 38

Iglesia La Sagrada Familia: A7-3 Carrera 38

Parroquia San Clemente Romano: A7-4 Los Andes

Parroquia María Auxiliadora: A1-4 La Magdalena

Parroquia La Asunción de María: A1-4 La Magdalena