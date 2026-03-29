Actividades de bienestar, contemplación y para el encuentro familiar hacen parte de la robusta agenda para vivir la Semana Santa en Barranquilla. Durante esta temporada, la ciudad se consolida en un escenario que combina la tradición religiosa con experiencias culturales, turísticas y de esparcimiento, pensadas tanto para residentes como para visitantes.

Ana María Aljure, gerente de Ciudad, destacó que la capital del Atlántico sigue posicionándose como “un destino turístico inteligente, que conecta y abre oportunidades al mundo”.

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Durante la Semana Mayor, el Gran Malecón y el ecoparque Ciénaga de Mallorquín operarán en sus horarios habituales, permitiendo que propios y visitantes puedan acceder a un amplio abanico de actividades.

Es de anotar que el Gran Malecón está habilitado de domingo a jueves de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que los viernes y sábados, el horario se extiende de 5:00 a. m. a 1:00 a. m. del día siguiente.

El Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, por su parte, estará habilitado de martes a domingo de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. El último ingreso será a las 5:00 p. m.

Gastronomía en Barrio Abajo

La tradición culinaria del Caribe colombiano se exaltará este Domingo de Ramos con la edición número 17 de Sabor Bajero, el festival gastronómico y cultural que se vive en Barrio Abajo.

Más de 30 matronas serán las protagonistas de este espacio con una variada oferta de platos típicos y dulces tradicionales, fortaleciendo el valor de la cocina ancestral y promoviendo la economía local. Además, emprendedores beneficiarios del Plan Semilla otorgado por la Alcaldía de Barranquilla participarán en esta nueva edición con sus propuestas de negocio.

Esta estrategia gestionada por la Alcaldía de Barranquilla en articulación con Alianza Team se ha consolidado como una plataforma de desarrollo social, apoyando especialmente a mujeres emprendedoras que han recibido formación en gastronomía y habilidades empresariales para transformar sus vidas y preservar las tradiciones culturales.

Actividades recreodeportivas

En distintos escenarios de la ciudad se desplegará una robusta programación recreodeportiva para que las familias disfruten de diversas actividades.

En estos espacios podrán participar niños y adultos de todas las edades en actividades como juegos de feria, rumbaterapia, pintucarita, recreación dirigida, rifas, entre otras.

Este domingo se vivirán en el sector de Caribe Verde, a partir de las 9:00 a. m., en la carrera 28 # 142A, mientras que el lunes será en el barrio Esmeralda, a partir de las 2:30 p. m., en la carrera 15E entre calles 71B y 72B (arriba del parque Los Ahijados).

El barrio Sourdis será epicentro de esta jornada durante la tarde del martes en la calle 84 entre carreteras 10 y 9J y el miércoles se vivirá en el barrio Ciudad Modesto, desde las 3:00 p. m., en la carrera 12 con calle 98.

Ese mismo día también habrá actividades en el barrio Los Trupillos, en la carrera 21D # 27B - 70 (Parque Trupillos 2). El sábado 4 de abril, la jornada se trasladará hasta el parque La Virgencita, en el barrio La Ciudadela.

En Alameda del Río, las actividades serán en el parque Lluvia de Oro, a partir de las 3:00 p. m. del sábado 4 de abril.

La agenda religiosa

La Catedral María Reina será el epicentro de la fe y la devoción durante la Semana Mayor. Este domingo de Ramos habrá una procesión de ramos a las 7:30 a. m. en la Plaza de la Paz San Juan Pablo II y eucaristías a las 8:00 a. m., 10:00 a. m., 12:00 m., 5:00 p. m. y 6:30 p. m.

El Lunes Santo, por su parte, la misa crismal será a las 10:00 a. m., mientras que habrá jornada de confesiones desde las 3:00 a 5:00 p. m., así como encuentro Emaús a las 7:30 p. m.

Es de anotar que a las 6:00 p. m. se llevará a cabo la tradicional eucaristía del Ecce Homo, que será presidida por el arzobispo Pablo Salas. Esta celebración eucarística se ha realizado por 22 años y se ha visionado como un espacio de encuentro espiritual, en especial para quienes nacieron en Valledupar y residen en la capital del Atlántico.

El Martes Santo habrá visita a los enfermos entre las 9:00 a. m. y 12:00 m., así como una nueva jornada de confesiones entre las 3:00 p. m. y 5:00 p. m. Este día también se realiza la eucaristía pluri-intencional (6:00 p. m.) y encuentro de parejas, pequeñas comunidades y pastoral familiar (7:00 p. m.).

El Jueves Santo, la Catedral abrirá sus puertas para la misa vespertina de la Cena del Señor, a las 4:00 p. m. Posteriormente, a las 5:30 p. m. será el traslado de la reserva eucarística e inicio de la adoración al Santísimo, que se extenderá hasta medianoche.

El Viernes Santo habrá un viacuris a las 7:00 a. m. y adoración al Santísimo entre las 7:00 a. m. y 9:00 p. m. En la tarde, a las 3:00 p. m., será la celebración de la palabra, la adoración a Jesús en la Cruz y comunión. A las 4:00 p. m. arranca la procesión del Santo Sepulcro.

El Sábado Santo, la agenda contempla un rosario a las 7:00 a. m., la vigilia pascual a las 7:00 p. m. y el encuentro con Cristo resucitado a las 9:00 p. m. Y el Domingo de Resurrección habrá varias eucaristías a lo largo del día.

En el Zoo

El Zoológico de Barranquilla ha puesto a disposición una programación especial pensada para que niñas, niños y familias vivan experiencias educativas y divertidas alrededor de la biodiversidad entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril.

Entre las experiencias gratuitas que podrán disfrutar los visitantes se encuentran ‘Código secreto’, un juego en el que deberán encontrar pistas y resolver retos para ayudar a disminuir el tráfico ilegal de fauna, e Interconectados, que a través de un juego de jenga, los participantes descubrirán cómo cada pieza del ecosistema es vital para la supervivencia de las especie, así como ‘Conecta y protege’, un desafío de memoria que permite relacionar especies con su hábitat, sus amenazas y las acciones de conservación que las protegen.

También podrán disfrutar de ‘Colores que proteger’, un taller de pintura donde niñas y niños conectan con los hábitats de las especies y reflexionan sobre la importancia de cuidarlos, y ‘Del rojo al verde’, una misión científica que muestra cómo las amenazas aumentan el riesgo para las especies y cómo las acciones de conservación ayudan a reducirlo.

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Además, los visitantes podrán participar de la Ruta de contacto, una experiencia interactiva que permite conocer de cerca algunos animales mientras se aprende sobre su cuidado y conservación.

Los niños entre 3 y 7 años tendrán la oportunidad de participar en ‘Playdate: Aventura de Pascua’, diseñada para explorar y conectar con el mundo animal mientras celebran esta fecha de una forma divertida y diferente.

Baq Tour, nueva experiencia turística

El Gran Malecón, el Caimán del Río, las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, la Luna del Río, la Ventana de Campeones y el Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo son las joyas urbanas y culturales de la ciudad que podrán conocer con el bus turístico Baq Tour. El valor del tiquete será de $15 mil y se contará con el acompañamiento de un guía quien irá narrando la historia de la ciudad, hitos culturales y datos de interés sobre cada uno de los puntos del recorrido, enriqueciendo la experiencia de los pasajeros.

Luna del Río: experiencia de ciudad

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Este atractivo se ha consolidado como uno de los planes imperdibles en la capital del Atlántico desde su inauguración en diciembre pasado, brindando una vista panorámica única de la ciudad. A través de este espacio se puede contemplar toda Barranquilla, el esplendor del Río Magdalena y el Vía Parque Isla Salamanca Durante esta temporada estará abierta todos los días, en horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Se encuentra ubicada en el Gran Malecón Sector Recreodeportivo detrás del Pabellón de Cristal.

Recorridos en el río Magdalena

El muelle ubicado en el sector Puerta de Oro del Gran Malecón es el punto de conexión entre la ciudad y el río Magdalena. Propios y visitantes pueden abordar el Riobús Karakalí, cuyo tiquete cuesta $15 mil pesos. Los sábados, domingos y festivos, cuenta con tres horarios: 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 5:00 p.m. También se puede acceder a estos recorridos en las embarcaciones La Mita, Asipesa Tour y Zeroestress, que también ofrecen recorridos para contemplar Barranquilla desde una perspectiva diferente.

La Ruta del Dulce en el Malecón

Emprendedores locales se darán cita durante la Semana Santa en el el Gran Malecón con su oferta de dulces típicos o “rasguñaos”. Los visitantes podrán disfrutar de variedades de preparaciones a base de papaya, coco o ñame que estarán disponibles en distintos espacios a lo largo de los 5 kilómetros. A eso se suma una experiencia culinaria variada en distintos sectores: Manglares del Río, La Madriguera del Río y Jardín del Río, la cual se complementa con zonas recreativas ideales para compartir en familia.

A disfrutar la naturaleza en Mallorquín

El Ecoparque Ciénaga de Mallorquín es el destino ideal abrirá de martes a domingo, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., consolidándose como un espacio para la conexión, el descanso y la contemplación. Los visitantes podrán realizar avistamiento de aves, caminatas por senderos, deportes náuticos sin motor y disfrutar de una oferta gastronómica ligera, en un ambiente propicio para la tranquilidad y la reflexión. Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, protector solar o sombrilla, y llevar termo de agua.

Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo

El carnaval, la gastronomía, el béisbol, los oficios populares, la arquitectura patrimonial, la música, la oralidad y la herencia afrodescendiente son algunos de los aspectos que han sido retratados en los murales que dan vida al Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo. Cada obra cuenta con una placa informativa y en ella se indica el nombre del mural, el artista y un código QR que permite a los visitantes acceder a la historia de la obra y a información sobre quién la realizó.

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