La NASA publicó este sábado nuevas fotografías tomadas por la tripulación de la nave Orión que se dirige a la Luna como parte de la misión Artemis II, que busca hacer historia cuando astronautas alcancen la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

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Las dos nuevas imágenes están protagonizadas por los astronautas Christina Koch y Reid Wiseman, quienes posan observando el planeta Tierra a través de una de las ventanas de la nave espacial.

“Christina Koch y Reid Wiseman se toman un momento para mirar hacia atrás a la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna”, destacó la NASA en una publicación de X (antes Twitter).

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En una de las fotografías se ve en primer plano el rostro de Reid Wiseman, el comandante de la misión, y al fondo se aprecia el planeta Tierra con el azul del océano predominante, remolinos de nubes blancas y una gran masa terrestre de color marrón. La otra imagen es similar, con Christina Koch como protagonista.

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La histórica misión Artemis II se encuentra casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria y cuando la NASA no tuvo que realizar una maniobra de corrección, ya que se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

La misión, que despegó el pasado miércoles a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde espera llegar este lunes.

La Agencia Espacial Europea captó a la nave Orión a unos 183.936 kilómetros de la Tierra y a unos 244.298 kilómetros de la Luna cuando el reloj marcaba las 23:00 GMT del sábado.

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Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas).

Esta distancia es más lejos que los 400.171 kilómetros (248.655 millas) que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970.

Después de dos días de recorrido, la misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso este sábado los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston cancelaron la primera maniobra de corrección de trayectoria, dado que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta.