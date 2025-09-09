Una trágica noticia en el mundo de la belleza se conoció el pasado viernes 5 de septiembre, en Ecuador. La exreina de belleza Shamel Alejandra Álava Zambrano, quien participó en el certamen regional de El Empalme, en la provincia de Guayas, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito.

Varios medios locales que el accidente ocurrió ya de noche, en la vía que conduce a la ciudad de San Jacinto de Balzar. Gracias a videos captados por cámaras de seguridad de la zona se comprobó que el automóvil de Shamel chocó de frente contra otro vehículo que se movilizaba en sentido contrario por la carretera en la que se registró el siniestro.

También se conoció que además de la muerte de la exreina se belleza, otras seis personas resultaron heridas, que fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud, donde continúan recuperándose.

Las autoridades también identificaron que Shamel era la que iba conduciendo el vehículo y terminó siendo la más afectada en el accidente.

El Gobierno municipal de El Empalme se pronunció por medio de redes sociales lamentando lo ocurrido en la noche del viernes.

“Estamos profundamente consternados con el fallecimiento de Shamel Alejandra Álava Zambrano, quien en vida ostentó con altura la honrosa dignidad de reina del cantón de El Empalme”, se lee en la publicación.