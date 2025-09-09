Un caso doloroso fue el que sucedió en San Pablo, Giovanna Chiquinelli Marcatto, de 27 años, en Brasil, donde una mujer está acusada de haber envenenado a su pequeño hijo de 9 meses.

Al parecer la mujer tatuadora de profesión le habría dado al bebé una papilla de banana con veneno para ratas. Las autoridades señalaron que después de tres horas que comió el pequeño empezó a sentirse muy mal.

El pasado martes 26 de agosto, ella lo trasladó de urgencia al Hospital Estadual de Vila Alpina, en donde por la gravedad de su salud los médicos no pudieron hacer nada por el bebé y falleció.

Instagram Giovanna Chiquinelli Marcatto fue acusada de haber envenenado a su hijo.

La autopsia indicó que Dante habría ingerido veneno para ratas. La madre le había tomado fotos al pequeño horas antes de que muriera y se veía muy sonriente.

Asimismo, destacaron que el veneno no fue ingerido accidentalmente, pues tiene un sabor amargo, y por eso seguramente fue mezclado con otro alimento.

Además, el jardín que acudía el bebé las maestras indicaron que le avisaron a la madre que Dante se había sentido mal, con vómitos y cambio de color en la orina.

Mediante las investigaciones dieron con un video que grabaron las cámaras de seguridad de la tienda, donde la madre se encuentra en una tienda para cosas de animales, comprando el veneno para ratas, un día antes de la muerte del bebé.

Imagens de segurança de um mercado na zona leste de São Paulo mostram Giovanna Chiquinelli Marcatto, 26 anos, adquirindo veneno de rato na tarde de 25 de agosto.

Por eso, ordenaron la prisión preventiva por 30 días para la madre, que fue confirmada en una audiencia de custodia realizada el jueves 28 de agosto. La mujer podrá ser acusada de homicidio calificado.

Igualmente, a pesar de las advertencias de la guardería que el niño se sentía mal, la madre no hizo nada para llevarlo a un hospital. “No hay ningún indicio de que la investigada haya buscado atención médica adecuada para la criatura”.

Las personas se encuentran confundidas pues en sus redes sociales mostraba al bebé e indicaba que lo amaba. “Tú y yo para siempre”, publicó el día de su nacimiento.