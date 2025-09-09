Un hombre de 19 años quedó en prisión preventiva luego de estar acusado de abusar sexualmente a su madre en Osorno, en la región de Los Lagos, Chile, el pasado 5 de septiembre.

La misma madre de 40 años fue quien llamó a los Carabineros para denunciar que un hombre la había violentado cuando estaba durmiendo.

“Al despertar se da cuenta de que hay una persona de sexo masculino violentándola sexualmente, percatándose de que era su hijo”, detalló el jefe de esa unidad especializada, subprefecto Cristian Calquin.

Asimismo, la Primera Comisaría de Osorno lo detuvo en flagrancia, luego el hombre pasó a control de detención el 6 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Osorno.

Allí se ordenó su prisión preventiva al considerar la gravedad de los hechos investigados y sus antecedentes penales, pues el sujeto se encontraba bajo el beneficio de libertad vigilada por un delito previo de robo con violencia.

“El imputado fue formalizado por abuso. La mujer señaló que su hijo habría actuado bajo los efectos de drogas, ya que es un consumidor frecuente de estas sustancias ilegales. Se decretó un plazo de 100 días para la investigación”, dijo el fiscal Jorge Münzenmayer,