Este 11 de septiembre, en medio de una ceremonia cristiana, le darán el último adiós a la niña Emma Lucía Rincón Martínez, de 2 años, que murió al sufrir un accidente en motocicleta junto con su padre, en el municipio de Aguachica. El sepelio será en el cementerio central a las 2:00 de la tarde.

Como se recordará los hechos sucedieron el pasado martes 9 de septiembre, cuando el padre de la niña la llevaba en la parte delantera de la motocicleta rumbo a dejarla a la guardería y en el camino chocaron por la parte trasera de un camión que estaba estacionado.

La menor de edad quedó en graves condiciones y pese a que las ambulancias llegaron de inmediato y la llevaron al Hospital Regional, murió en medio de las maniobras de reanimación por parte de los médicos.

El secretario de Gobierno del municipio de Aguachica, Isaac Holguín, manifestó que es un caso lamentable que tiene entristecida a toda la ciudad. De igual manera hizo un llamado enfático a la ciudadanía a conducir con precaución y acatar las normas de tránsito, principalmente el uso del casco en todos los ocupantes de una motocicleta.

“En el análisis realizado con el director del Instituto Municipal de Tránsito, encontramos que cuando no se realizan controles de tránsito la ciudadanía los pide, y cuando se hacen son cuestionados porque los consideran una persecución, entonces es un tema muy complejo que no nos queda de otra que seguir orientando y haciendo el llamado a la autoprotección al momento de conducir”, indicó el funcionario.

De igual manera el funcionario indicó que a la familia de la niña se le está brindando acompañamiento psicológico.