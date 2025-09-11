La fuerza pública una vez más fue víctima de un ataque armado en zona rural de Buriticá, en el departamento de Antioquia, este miércoles 10 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades, una patrulla de la policía fue atacada a tiros a eso de las 2:00 de la tarde, cuando transitaban por el sector conocido como el Calvario. En el vehículo se movilizaban dos uniformados, uno de ellos resultó gravemente herido en uno de sus brazos.

“Resulta lesionado el conductor, patrullero Julio Cesar Pacheco Rico, quien presenta herida en brazo izquierdo por proyectil de arma de fuego, al momento sin gravedad”, explicó la Policía.

El uniformado que resultó herido fue trasladado hasta un hospital cercano, mientras que unidades de la Policía se trasladaban al lugar para realizar acciones de seguridad.

Según información preliminar, el ataque a los uniformados habría sido perpetrado por miembros del Clan del Golfo.

El otro uniformado, un subintendente de la Policía resultó ileso.

“Fueron recibidos con una explosión de baja potencia y también con los disparos. Nos arrojó un patrullero herido en el brazo. Los abordó a un motocarro para evacuar rápidamente el lugar. Queda el vehículo en el sitio y llegaron al casco urbano a recibir la atención de vida e informar lo sucedido”, dijo el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia.