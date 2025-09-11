Bibian Andrea López Sánchez, de 22 años, es la joven que fue arrollada por un vehículo cuando transitaba en su motocicleta eléctrica por el Anillo Vial que conecta a Floridablanca con Girón – en el departamento de Santander – el pasado lunes 8 de septiembre.

El siniestro ocurrió hacia las 3:50 de la mañana, cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Spark embistió a la joven. Las autoridades identificaron al sujeto como Eduardo José López, quien presuntamente se encontraba en estado de embriaguez.

Según el secretario de tránsito de Floridablanca, Juan José Gómez, le expresó al medio El Tiempo, que el conductor del automóvil perdió el control tras arrollar a López y posteriormente se estrelló contra un árbol.

Debido al fuerte golpe, Bibian sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue trasladada de urgencia por unidades del Cuerpo de Bomberos a la Clínica Foscal, donde los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

“Nos informan que tiene muerte cerebral y estamos a la espera del acta de defunción para proceder con la denuncia respectiva ante la Fiscalía”, indicó el secretario.

Donación de órganos

La familia de la joven decidió transformar su tragedia y dolor en un ejemplo de amor al reafirmar la voluntad de Bibian de convertirse en donante de órganos.

Sobre esto, el padre de la víctima, Ángel Adrián López, en diálogo con ‘Blu radio’ reveló que su hija se destaca por su compromiso con las personas y su dedicación al rescate y protección de animales.

“Ella era una salvadora de perros, siempre estaba rescatando y cuidando animales. Tenía un corazón enorme, lleno de bondad. Por eso, cuando los médicos nos confirmaron la muerte cerebral, con su madre decidimos que lo mejor era cumplir lo que siempre quiso: ayudar a los demás”, dijo al medio radial.

La Clínica Foscal, donde fue trasladada luego del fatal accidente, realizó el proceso de donación de órganos y tejidos, e informó que cerca de 54 personas podrán beneficiarse gracias a la intervención.

“Era un acto de amor que representaba perfectamente quién era mi hija”, dijo el padre de la víctima.

Además, ‘Caracol radio’ reveló que Un niño de 8 años en Bogotá recibió uno de sus riñones, un paciente en Bucaramanga recibió su hígado y otros tejidos fueron entregados a pacientes en lista de espera.

Familia exige justicia

La familia de joven que residía en el barrio El Carmen, en Girón, exige a las autoridades que actué con contundencia, pues se conoció que el conductor del automóvil había quedado en libertad por supuestas fallas en el procedimiento judicial.

“Por nosotros hacer proceso de donación, pues la niña nunca se pudo declarar muerta y no se declaró el homicidio, sino una lesión personales. Se tomó como lesiones personales y todavía no como homicidio. Lo importante es que nos dejó un recuerdo muy importante y salvó vidas, se hizo todo lo posible por contribuir a este país”, dijo el padre.

Velación de Bibian Andrea López Sánchez

Los actos fúnebres en honor a Bibian Andrea se realizan en la Hermandad de Jesús Nazareno, ubicada en la calle 32 #24-33 del municipio de Girón.

El último adiós a la joven será este jueves 11 de septiembre en la Organización La Esperanza Mausoleo, en Floridablanca.

Un alma noble, una hija ejemplar, una hermana incondicional y una amiga extraordinaria. Tu fuerza, tu ternura y tu luz seguirán siendo inspiración eterna en cada corazón que tu vida tocó”, se lee en la tarjeta fúnebre.