Una joven de 22 años identificada como Bibián Andrea López sufrió muerte cerebral tras un trágico accidente de tránsito registrado en la madrugada de este lunes 08 de septiembre en el municipio de Floridablanca, Santander.

El siniestro ocurrió hacia las 3:50 de la mañana, cuando un vehículo Chevrolet Spark embistió una motocicleta eléctrica en la que se movilizaba la joven.

Según el secretario de tránsito de Floridablanca, Juan José Gómez, le expresó al medio El Tiempo, que el conductor del automóvil perdió el control tras arrollar a López y posteriormente se estrelló contra un árbol.

A su vez, tras el golpe, Bibián sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue trasladada de urgencia por unidades del Cuerpo de Bomberos a la Clínica Foscal, donde los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

“Nos informan que tiene muerte cerebral y estamos a la espera del acta de defunción para proceder con la denuncia respectiva ante la Fiscalía”, indicó el secretario.

El conductor del vehículo quedó atrapado entre las latas del carro y fue rescatado por los organismos de socorro. Según el informe preliminar, la prueba de alcoholemia arrojó resultado positivo, por lo que se adelantan estudios de sangre para determinar el grado exacto de embriaguez.

La familia de la joven, en medio del dolor, tomó la decisión de donar sus órganos.

Entre tanto, las autoridades de tránsito realizan la inspección del caso y recolectan evidencia, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad del sector. Testigos aseguran que el conductor del Spark fue quien impactó a la joven, lo que podría configurar un caso de homicidio culposo si se confirma su fallecimiento.

“Se tomó la muestra de alcohol y arrojó positivo. Se adelantan las actividades de recoger pruebas, pero de acuerdo con las versiones preliminares de la ciudadanía, el conductor arrolló a la joven y posteriormente, se estrellaría con un árbol y quedó atrapado entre las latas”, expresó Gómez.

Por el momento, la denuncia se ha formulado como lesiones personales en accidente de tránsito, pero podría ser modificada en las próximas horas. El conductor, quien ya fue plenamente identificado, será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos.