Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron este martes que el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Julián Molina, quien se desempeñaba como ministro de las TIC.

La salida del funcionario, cuota del partido de la U en el gabinete ministerial, se produce luego de la derrota del Gobierno en el Senado tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

En la votación, Camargo —quien fue Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024— obtuvo 62 votos, mientras que Balanta, que llegó con el guiño del Gobierno, recibió 41 apoyos, un resultado muy inferior al que esperaban el Pacto Histórico, partido de Gobierno, y sus aliados.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, también pidió en su momento la carta de renuncia de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, y Diana Morales, ministra de Comercio; sin embargo, el mandatario aún no ha tomado una decisión frente a estas carteras.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro consideró un retroceso para el país que María Balanta no hubiese sido elegida por el Senado como nueva magistrada de la Corte Constitucional por ser “mujer” y “negra”.

“Excluyeron a la mujer y a la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaría la Corte Constitucional”, aseguró el presidente.