Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó en la tarde de este lunes que está a la espera de que el presidente Gustavo Petro decida cuáles serán los funcionarios que continuarán en el gabinete en la recta final del primer Gobierno de izquierda del país.

La declaración del alto funcionario se produce luego de que se conocieran las renuncias de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo; Diana Morales, ministra de Comercio y Julián Molina, ministro de las Tic, tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte, lo que significó otra victoria para la oposición en el Congreso.

“Es su fuero y es autónomo de decidir quién se va y quién se queda. En funciones delegatarias a ustedes les puede sonar mucho pero uno está sujeto a muchas revisiones”, explicó Benedetti.

En la votación, Camargo —quien fue Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024— obtuvo 62 votos, mientras que Balanta, que llegó con el guiño del Gobierno, recibió 41 apoyos, un resultado muy inferior al que esperaban el Pacto Histórico, partido de Gobierno, y sus aliados.

Fuentes del Capitolio aseguraron que esa derrota puede derivar en la salida del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, considerado cuota del partido Alianza Verde.

También se habla de que la misma suerte correrán los ministros de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Julián Molina, del Partido de la U; y de Comercio, Diana Marcela Morales, considerada aliada del Partido Liberal.

En otro mensaje en su cuenta de X, Petro consideró un retroceso para el país que Balanta no hubiese sido elegida por el Senado como nueva magistrada de la Corte Constitucional por ser “mujer” y “negra”.

“Excluyeron a la mujer y a la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaría la Corte Constitucional”, aseguró el presidente, quien además sostuvo que solo conoció a Balanta “hace tres días”.