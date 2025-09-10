El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este miércoles que tras ocho horas de inspección fue cerrada temporalmente la cocina de Andrés Carne de Res, sede Bogotá, por diferentes riesgos.

El jefe de la cartera señaló que las actividades de este restaurante Andrés D.C. serán paralizadas durante una semana debido a riesgos eléctricos y térmicos.

“Identificamos varios riesgos, encontramos riesgo eléctrico, riesgo térmico. La investigación seguirá y la empresa se ha comprometido a iniciar el plan de mejora, pero por ahora vamos a paralizar la preparación de alimentos en el restaurante por una semana”, añadió.

Asimismo, Sanguino indicó que la inspección se realizó el pasado 9 de septiembre luego del incidente ocurrido el fin de semana en este restaurante, donde 12 personas resultaron heridas, además de recibir más de 26 denuncias previas por irregularidades en el establecimiento.

El Ministerio de Trabajo aseguró que la investigación continuará ya que se evidenciaron riesgos para los trabajadores de Andrés D.C. De igual manera, el ministro señaló que la inspección se extenderá a otras sedes de estos reconocidos restaurantes.