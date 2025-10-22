La reconocida cadena de restaurantes Andrés Carne de Res envió oficialmente su respuesta a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tras el cierre temporal de sus sedes en Chía y en el sector de El Retiro, en Bogotá.

La documentación fue radicada el pasado martes 21 de octubre e incluye certificados y evidencias técnicas que, según la empresa, acreditan el cumplimiento de las exigencias relacionadas con seguridad eléctrica y de gas combustible.

La medida preventiva fue impuesta luego de que la SIC detectara riesgos graves durante las inspecciones realizadas en septiembre. Dichos hallazgos, de acuerdo con la entidad, comprometían la seguridad de clientes, trabajadores y visitantes.

Andrés DC Restaurante Andrés Carne de Res.

Las visitas de la Superintendencia se realizaron los días 10 y 11 de septiembre, en los puntos ubicados en la calle 3 No. 11A – 56, Chía, Cundinamarca y calle 82 No. 12-15/21, Bogotá D.C.

¿Por qué la SIC ordenó el cierre de Andrés Carne de Res?

Durante las revisiones, identificaron deficiencias en las instalaciones eléctricas y de gas, entre ellas: cables sin protección adecuada, tableros eléctricos con fallas de seguridad, escasa ventilación en áreas con gas combustible y ausencia de dispositivos preventivos y protección anticorrosiva.

Por estas razones, la entidad ordenó suspender todas las actividades comerciales hasta que los riesgos fueran eliminados y se demostrara el cumplimiento de los reglamentos técnicos RETIE y de gas interno.

Por eso, en un comunicado, Andrés Carne de Res aseguró haber acatado por completo las recomendaciones de la autoridad y adelantado las adecuaciones requeridas para garantizar la seguridad de sus instalaciones.

Respuesta de Andrés Carne de Res a orden de cierre de la SIC.

“Cumplimos con todas las indicaciones impartidas y radicamos ante la SIC el soporte correspondiente, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes”, señaló la compañía.

Sin embargo, la SIC mantendrá el cierre de los establecimientos hasta comprobar que las condiciones técnicas se ajustan plenamente a las normas vigentes.