La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este martes que ha ordenado el cierre inmediato de los establecimientos Andrés D.C. y Andrés Carne de Res por “graves riesgos eléctricos y de gas combustible detectados durante inspecciones”.

A través de un comunicado, la SIC detalló que impartió cuatro medidas administrativas preventivas y ordenó la apertura de cuatro investigaciones administrativas en contra de la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los reconocidos establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía (Cundinamarca), y Andrés D.C., en Bogotá.

Esto tras detectar incumplimientos “graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes”.

Las visitas de inspección se desarrollaron el 10 y el 11 de septiembre de 2025 a los establecimientos ubicados en la Calle 3 No. 11A - 56 del municipio de Chía (Cundinamarca) y en la Calle 82 No. 12-15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza de Bogotá D.C.

“Los profesionales de la SIC detectaron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos”, explicó la Superintendencia.

Estas condiciones -sostuvo la SIC- constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación, razón por la cual ordenó suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas, incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá.

Asimismo, la empresa deberá aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables y corregir las deficiencias encontradas, con el fin de eliminar los riesgos identificados, y posteriormente proceder al levantamiento de las medidas preventivas.