En la noche de este lunes 20 de octubre se conoció el fallecimiento de un trabajador dentro del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, tras verse involucrado en un accidente ocurrido en uno de los muelles del terminal aéreo.

Lea más: El CNE le ordena a Polo Polo presentar excusas pública a Mafe Carrascal por violencia política

La aerolínea Avianca confirmó la información a través de un comunicado, en el que lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad con los familiares del operario, quien hacía parte de una empresa contratista que presta servicios en la terminal aérea.

“Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este difícil momento”.

Según indicó la compañía, en el momento del incidente se dio aviso inmediato a las autoridades y la persona afectada fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su deceso.

Ver más: Petro se reunió con McNamara en la Casa de Nariño para hablar de “razones oficiales” de la Administración Trump

La aerolínea señaló además que inició una “estricta investigación interna” para esclarecer los hechos y ofreció plena colaboración con las autoridades competentes para avanzar en las indagaciones.

Hasta el momento no se han conocido más detalles sobre la identidad del trabajador ni las circunstancias exactas del accidente.