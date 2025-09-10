El expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, aspiraría al Congreso de la República en las elecciones del 2026.

La información fue entregada por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, quien aseguró que el expresidente será el número 25 en la lista de candidatos al Senado.

“Hasta el momento el único puesto fijo que tenemos claro es Álvaro Uribe Vélez, que será el número 25″, reveló.

Críticas

El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el juicio de Álvaro Uribe, dijo que el expresidente ha emprendido una “feroz persecución” contra la Justicia.

“El hoy condenado en primera instancia, Álvaro Uribe Vélez, ha procedido a desatar la más feroz persecución contra el poder judicial cada vez que un juez, un fiscal, un magistrado, un abogado o una víctima ha osado pedir que se esclarezcan sus numerosas actuaciones criminales”, declaró Cepeda en Bogotá a la prensa al salir de la audiencia en la que la jueza Sandra Heredia dictó la sentencia.

Según el senador del partido oficialista Pacto Histórico, Uribe ha tratado de “intervenir” la Justicia mediante múltiples mecanismos, incluyendo declaraciones públicas, presiones políticas y contactos internacionales.

Por su parte, el Colegio Colombiano de Juristas su «preocupación por los alcances y efectos» de la sentencia de primera instancia contra Uribe.

Así lo manifestó la institución en un comunicado en el que fija su posición sobre el fallo en tanto que «plantea serios interrogantes de relevancia constitucional sobre la observancia de garantías judiciales esenciales en un Estado social y democrático de derecho»