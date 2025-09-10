El presidente Gustavo Petro lanzó críticas al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assis, durante su participación en trigésimo primer Encuentro del Consejo de Estado realizado en Barranquilla durante horas de la tarde este miércoles 10 de septiembre.

El discurso del jefe de Estado se basó, en gran parte, en cómo en Colombia aún no existe un Estado Social del derecho, así como la privatización del poder público inherente en la nación.

“No hay ni un espacio para que una señora vaya, por los dolores de la menstruación, a un médico, porque es pérdida de ganancia. No hay espacio para que un viejo tenga pensión, porque es pérdida de ganancia. No hay espacio para que haya una salud pública, porque es pérdida de ganancia. Pues, hermanos, esa es la privatización del poder público. Y si se privatiza todo el poder público, no hay libertad; la palabra “democracia” es carreta, y la orden constitucional del Estado social de derecho no existe”, sentenció el presidente.

Tras esto, aseguró que el último magistrado elegido, Carlos Camargo, no tiene en la cabeza el Estado Social de derecho.

“Por eso el último magistrado elegido no habló de Estado social de derecho: no lo tiene en la cabeza. ¿Cómo lo va a tener, si su sociedad fue —no él, su sociedad— la que desalojó a decenas de miles, centenares de miles de campesinos en el Caribe y se apropió de la tierra?”, cuestionó durante su intervención.