El presidente Gustavo Petro informó este miércoles que apartó de su cargo al mayor general Hernando Garzón Rey, hasta ahora inspector de comando de las Fuerzas Militares, tras detectar supuestos nexos del alto oficial con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Según el jefe de Estado, la decisión responde a “fuertes indicios” de asociación con estructuras dedicadas al tráfico de drogas y al cultivo de hoja de coca. El anuncio fue hecho a través de su cuenta de X, donde también precisó que la información recopilada ya fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.

Garzón Rey había asumido el cargo en abril de este año como responsable de la inspección general de las Fuerzas Militares, una de las instancias encargadas de ejercer control interno sobre la institución. Con su salida, se abre un nuevo capítulo de tensión en torno a los procesos de depuración y lucha contra la corrupción dentro de la cúpula castrense.

Por ahora, la Fiscalía deberá determinar si los señalamientos tienen sustento penal y avanzar en la recolección de pruebas que permitan esclarecer el alcance de la supuesta relación del oficial con organizaciones ilegales.