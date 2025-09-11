El Gobierno Nacional expidió la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, mediante la cual reconoce oficialmente al Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como Grupo Armado Organizado (GAO). El documento fue firmado por el ministro con funciones delegatarias, Armando Benedetti.

La decisión se sustenta en la Ley 1908 de 2018, que establece los parámetros para clasificar a una organización bajo esta categoría.

El documento señala además que, en los distintos acercamientos con delegados del Gobierno, esta estructura ilegal ha insistido en mantener el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia.

Ante esto, la familia de Jorge Eliécer Gaitán rechazó la decisión del Gobierno de llamar al Clan del Golfo como “Ejército Gaitanista” y aseguró que su nombre le pertenece al pueblo colombiano.

“La familia Gaitán rechaza con firmeza y profundo dolor la autodenominación utilizada por el Clan del Golfo, como un intento para apropiarse del nombre del gaitanismo, un legado que pertenece al pueblo colombiano y que representa la justicia social, democracia y dignidad. Por lo tanto, condena de manera categórica la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, donde el gobierno nacional avala que el Clan del Golfo ultraje el legado de Jorge Eliécer Gaitán, a su familia y a sus seguidores”, se lee en el comunicado.

De igual manera, la familia Gaitán aseguró que “es una ofensa profunda e irreparable a su memoria y a los principios que el gaitanismo aun representa. Que un grupo armado ilegal y criminal busque hoy presentarse bajo esa bandera no solo es una manipulación ruin, sino una ofensa a la memoria de quienes entregaron su vida en nombre de esa causa”.

Agregaron en su comunicado que: “El uso de su nombre por parte del Clan del Golfo busca confundir a la opinión pública para construir una fachada política que encubra sus acciones ilícitas y criminales”.

Asimismo, la familia de Gaitán hizo un llamado al Gobierno nacional y a todas las instituciones a ser “respetuosos, cuidadosos y firmes en la terminología que utilizan para referirse a estos grupos al margen de la ley”, asegurando que este gesto maltrata la honra de cualquier pueblo, región, organización de carácter civil o movimiento.