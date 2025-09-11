Momentos de pánico se vivieron este jueves 11 de septiembre en el conjunto habitacional Zafiro, ubicado en el sector de Alameda del Río, luego de que un ascensor presentara una presunta falla mecánica.

De acuerdo con versiones preliminares, el incidente dejó a cuatro personas heridas, quienes fueron auxiliadas en el lugar y posteriormente trasladadas en ambulancia a la clínica Porto Azul, donde reciben atención médica.

Las autoridades y la administración del conjunto investigan las causas de la emergencia, mientras residentes piden mayor revisión y mantenimiento de los equipos para evitar una tragedia.

Por otro lado, vecinos del conjunto manifestaron que el ascensor, en los últimos meses, ha sido objeto de mantenimiento y revisiones, pese a ser un elemento prácticamente nuevo.