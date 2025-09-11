El 16 de marzo, mientras se dirigiría a una iglesia cristiana en el sector de Granda Centeno, en Quito, Ecuador, fue asesinada Mónica Páez, una mujer de 70 años. El reporte preliminar indicó que habría sido un sicariato, pero hasta ahora se conocieron otros detalles que le dieron un giro al crimen.

Leer también: Colombiano de 27 años murió en Ucrania tras pisar campo minado: “Cuiden a mi mamá”

La Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), anunciaron que Bolívar A. hijo de la víctima y privado de libertad desde 2023 por abusar sexualmente de su hijastra, fue el autor intelectual del homicidio.

Detallaron las autoridades que desde el interior de la cárcel del Inca, donde está recluido, habría coordinado todos los detalles y contó con la colaboración de sus hijos Juan Francisco y José Daniel A. C.

De acuerdo con la Fiscalía, el motivo del hoy encarcelado era quedarse con unas millonarias pólizas de seguro y la herencia de la mujer. El hombre habría pagado 15.000 dólares a un sicario con la promesa de entregar otros 20.000 una vez asegurados los beneficios económicos.

El ataque ocurrió, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía y testigos del hecho, cuando la mujer llegó en su vehículo a la iglesia. Dos hombres en motocicleta abrieron fuego. La víctima recibió al menos cuatro impactos de bala, que le causaron la muerte en el sitio.

Importante: Asesinan a adolescente que intentó defender a su madre durante un atraco

En la planificación del asesinato se determinó que participaron dos mujeres, ambas de nacionalidad colombiana.

También se estableció que el sicario pertenece al grupo delictivo conocido como Los Lobos, aunque el hijo de la víctima no pertenece a la estructura.

Hasta el momento son cinco las personas que están siendo procesadas y dos están prófugas. Uno de los nietos de la mujer fue capturado y a otro lo siguen buscando las autoridades.