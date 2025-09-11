El joven Dilan Insfrán de 17 años, fue asesinado con arma de fuego cuando intentó defender a u madre de un robo, el pasado sábado 6 de septiembre, en González Catán, Argentina.

Dilan recibió tres impactos de bala por cuatro delincuentes jóvenes, que le iban a robar la camioneta a su madre. Él al ver la situación quiso defenderla pero lamentablemente resultó muerto.

Desde ese momento las autoridades buscaron a los culpables. En el noticiero Mediodía Noticias, e comunicador y criminólogo, Ignacio González Prieto, reseñó que la “La banda era una banda de delincuentes jóvenes, algunos de ellos con antecedentes del barrio Los Ceibos”.

Mediodía No

“Habían detenido a uno de 15 años que negociaron con la familia, habían detenido a uno de 16 que lo detuvieron en la Plaza Dorrego, habían detenido a uno de 18 que habían pactado con el padre de nacionalidad paraguaya y lo habían entregado en la zona de la Villa Dorrego en González Catán, pero faltaba el último”, contó.

Pero, el otro delincuente que faltaba, al parecer fue quien le disparó a Dilan. Los vecinos pudieron dar con la ubicación y decir que en una casa cercana al homicidio se encontraba atrincherado el delincuente.

“Hubo una mujer que dijo ‘sí, el que está acá adentro es mi yerno y yo lo voy a entregar porque no soporto que haya matado a un chico de 17 años delante de su mamá, porque el chico defendió a su mamá’”, dijo el periodista.

En la entrevista la mujer declaró que ella era la suegra de Alexi, el chico que faltaba por detener. “Hoy sepultaron a ese chico, que yo lamento lo que pasó, no estoy de acuerdo, pero venían a quererme prender fuego la casa, a patearme las puertas, me gritaban asesina, yo no lo soy porque no maté a nadie, yo le quería dar una explicación y ellos no, que yo lo tenía acá adentro”.

Mediodía Noticias La madre de Dilan Insfrán devastada por el asesinato de su hijo

La mujer destacó que ella al principio no sabía que el hombre se encontraba ahí escondido. “Mi hija lo conoció, era separado de una primera mujer y me dijo ‘mami me voy a juntar con él’, y se fueron a vivir allá al fondo. Me enteré más o menos dónde estaba y llamé a la Policía para entregarlo”.

Asimismo, se conoció que el fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, fue quien ordenó que le practicaran un dermotest, tras lo cual se verificó que ese último chico detenido había sido el autor material del crimen de Dilan.

Los cuatro capturados están imputados por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el concurso

premeditado de dos o más personas por ser criminis causae, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae en grado de tentativa.