Se han presentado decenas de casos de enfermedad en la costa oeste de Estados Unidos. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), se debe a un producto de consumo masivo.

Al parecer este producto se trata de los huevos Large Brown Cage Free Sunshine Yolks, producidos de la compañía Country Eggs, LLC. Las autoridades indicaron que muy posiblemente estos sean los causantes de las enfermedades, pues fueron distribuidos en supermercados de California y Nevada.

Los productos se comercializaron bajo las marcas Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets y, los lotes afectados corresponden al número CA 7695, con fechas de venta y caducidad comprendidas entre el 1 de julio y el 19 de septiembre de 2025, según manifestó el portal de la FDA.

Imagen referencial.

¿De qué están contaminados los huevos?

Por ahora, la empresa no está produciendo hasta determinar la contaminación. Han determinado que los huevos podrían estar contaminados con salmonela, bacteria capaz de provocar infecciones intestinales graves.

Las personas vulnerables como niños pequeños, adultos mayores o pacientes con sistemas inmunológicos debilitados son los que mayor tiene riesgo de complicarse mortalmente. Asimismo, van 92 casos que asocian con esta contaminación.

Imagen referencial.

¿Qué síntomas presenta la salmonela?

Las personas presentan síntomas como: fiebre, diarrea, vómito, dolor abdominal y náuseas. Además, los expertos señalan que si la bacteria ingresa al torrente sanguíneo, puede acarrear cuadros más serios como endocarditis, artritis o infecciones arteriales.

Igualmente, los usuarios que adquirieron los huevos deberán devolverlos de inmediato para recibir el reembolso.