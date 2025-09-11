La explosión de un camión de gas en el sur de Ciudad de México provocó 19 heridos graves con quemaduras y varios vehículos incendiados, informó este miércoles Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital mexicana.

“Dejó 57 personas lesionadas y trasladas a hospitales, 19 en situación grave”, indicó Brugada en declaraciones a los medios de comunicación desde el lugar de la deflagración

Las autoridades han indicado que los heridos presentan quemaduras de segundo y tercer grado tras el accidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

Mario Guzmán/EFE MEX2245. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 10/09/2025.- Fotografía que muestra un vehículo calcinado luego del accidente de un camión de gas este miércoles, en Ciudad de México (México). La explosión de un camión de gas provocó 19 heridos graves con quemaduras y varios vehículos incendiados, informó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital mexicana. EFE/ Mario Guzmán

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, además, indicó que “no hubo ningún deceso hasta este momento” y explicó que la explosión “ocurrió con una pipa con capacidad de 49.500 litros de gas (...) y fue la volcadura del vehículo la que produjo este problema”.

Como consecuencia, se han cerrado el flujo vial en la zona mientras las unidades de emergencia culminan con las labores extinción de las llamas.

El accidente ocurrió en el Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente de la capital, una zona de gran tránsito vehicular.

Mario Guzmán/EFE MEX2240. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 10/09/2025.- Integrantes del Cuerpo de Bomberos controlan un incendio luego del accidente de un camión de gas este miércoles, en Ciudad de México (México). La explosión de un camión de gas provocó 19 heridos graves con quemaduras y varios vehículos incendiados, informó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital mexicana. EFE/ Mario Guzmán

Por su parte, el secretario de Movilidad de la capital, Héctor Ulises García, dijo que debido a la explosión se suspendió el servicio del trolebús, cablebús y de la estación del Metro Santa Marta “hasta verificar que se encuentre controlada la situación”.

