Dantesco. Así se le puede calificar el asesinato de una mujer en un tren de Carolina del Norte, Estados Unidos, a manos de un hombre que se ubicaba en la parte de atrás del asiento en el que se sentó. Los registros de la cámara de seguridad del vagón muestran cómo, de la nada, el sospechoso le propina varias puñaladas en el cuello, que fueron suficientes para que la víctima muriera.

La mujer fue identificada como Irina Zarutska, una ucraniana que había llegado a la ciudad de Charlotte en busca de “nuevos comienzos”, tras dejar atrás su país inmerso en una guerra con su vecina Rusia.

@BrazUK_News/Redes sociales

El presunto agresor, identificado como Decarlos Brown, estaba dormido, pero de repente despertó y decidió, en cuestión de minutos, atacar de manera violenta a la joven ucraniana, Irina Zarutska. Ella, totalmente desconcertada, alza su mirada para ver quién la había agredido.

Posteriormente, el responsable desenfundó, al parecer, un arma cortopunzante e hirió a la mujer con varias puñaladas a la altura de su garganta, dejándola gravemente herida en la silla.

De acuerdo con el periodista Hunter Sáenz que habló con la madre de Brown, aseguró que su hijo cambió una vez salió de la cárcel, pues recordemos que este sujeto había sido capturado en al menos 14 ocasiones por diferentes delitos. Indicó que constantemente estaba en peleas con personas de su vecindario.

@BrazUK_News/Redes sociales

“La madre de Brown también dijo que se ponía irritable rápidamente y se tornó violento en su casa. Como me dijo en el pasado, ella trató de ayudar a Brown. Dijo que ella y su esposo llevaron a Brown a un hospital de salud mental, pero les dijeron que no había habitación para él”, explicó el comunicador en un hilo de X.

El señalado atacante, del que su mamá temía por su seguridad, habría sido diagnosticado con esquizofrenia. Ella consiguió una orden de internamiento involuntario para su hijo, sin embargo, el centro de salud solo lo tuvo por 14 días y luego lo dejó ir, según afirma Sáenz.

Una familia “destrozados”

Por su parte, la familia de la joven de 23 años expresó sentirse devastada con su muerte al tiempo que exigieron justicia y que las políticas públicas de seguridad cambien para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.

Captura de video Momentos posteriores al ataque.

“Estamos destrozados más allá de lo que las palabras pueden expresar”, reza un comunicado a nombre de la familia y que fue difundido por su abogado. “Iryna vino a este país en busca de paz y seguridad, pero le arrebataron la vida de la manera más horrorosa. Ninguna familia debería tener que vivir algo así”.

“Esto le pudo haber pasado a cualquiera que tomara el tren esa noche”, se lee en la comunicación. “Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para que algo así no vuelva a ocurrir”.