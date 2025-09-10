Tras el asesinato de Charlie Kirk, un joven activista conservador y figura cercana al Gobierno de Donald Trump, la ultraderecha de EE. UU. lamenta la muerte de una figura que describen como un luchador y alertan que el país “está en guerra” tras este suceso de supuesta violencia política.

Lea también: Revelan momento exacto en el que Irina Zarutska, refugiada ucraniana en EE. UU., es asesinada: Trump pide pena de muerte

“El movimiento que Charlie inició no se detendrá jamás (...) murió luchando no solo por él, sino también por ustedes, por Jesucristo y por esta nación”, afirmó Jack Posebic, comentarista político cercano a Kirk y colaborador en su organización Turning Point USA, en declaraciones a Real America’s Voice, la cadena donde Kirk conducía su programa ‘The Charlie Kirk’s Show’.

Posebic, quien participaba frecuentemente en el show de Kirk y se refirió a él como un “amigo cercano”, amenazó a los “radicales de izquierda” de EE. UU. en la transmisión.

“¿Creían que antes las cosas estaban mal?, ¿qué estábamos haciendo demasiado? Nos acaban de quitar a unos de nuestros amigos. Esto es lo que ustedes le han hecho a nuestro país. Lo que viene ahora, será culpa de ustedes”, sentenció.

Lea también: Así fue el momento exacto en que el activista político Charlie Kirk recibe el disparo que le causó la muerte

En el mismo programa, Steve Bannon, exasesor de Trump y estratega durante su primer mandato, fue un paso más allá y señaló que Kirk “es una víctima de la guerra política que se está librando” en EE. UU.

“Estamos en guerra (...) habrá oraciones, duelo y banderas a media asta, pero debemos mantener una determinación férrea”, agregó.

Un mensaje similar fue replicado en la cadena Fox, un medio tradicional, de boca de Jesse Watters, un comentarista político y presentador de televisión.

Lea también: El comentarista Charlie Kirk, aliado de Trump, murió tras ataque a bala en una universidad

“Ellos están en guerra con nosotros”, dijo Watters, tras hacer un listado de los varias instancias de violencia política en EE.UU., incluyendo los atentados contra Trump y contra dos funcionarios de la embajada de Israel en Washington.

“Esto es inaceptable y tiene que parar. Estamos escuchando todo lo que están diciendo, los políticos, los medios y todas las ratas allí afuera (...) es un punto de inflexión y ya sabemos en qué dirección vamos”, agregó.

Kirk sufrió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley, frente a centenares de personas. Fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, donde falleció.