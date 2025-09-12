El estremecedor crimen de Mónica Páez, una mujer de 70 años, ocurrido en marzo de este año sigue generando consternación en Quito, Ecuador, luego de que se conociera que los responsables son su propio hijo y sus nietos.

Hijo organizó el asesinato de su madre para cobrar las pólizas de seguro: dos nietos también participaron en el crimen

Los hechos ocurrieron el 16 de marzo cuando la adulta mayor se dirigiría a una iglesia cristiana en el sector de Granda Centeno, norte de Quito. El hijo de la víctima, identificado como Bolívar A. fue señalado por la Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) como el autor intelectual, quien se apoyó en sus hijos para cometer el crimen de su propia madre.

El hijo de la víctima fue condenado en 2023 a 22 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra. Desde la cárcel habría coordinado el crimen con apoyo de los nietos de la mujer.

Así se cometió el crimen de Mónica Paez

Uno de los nietos, identificado como Juan Francisco, habría sido la pieza clave de este atroz crimen, pues era quien vivía con la señora Mónica Páez y se habría encargado de entregar la información sobre sus rutinas y todo lo que hacía día a día.

Cortesía La mujer fue asesinada cuando se dirigía a una iglesia en el norte de Quito.

Esta información fue clave para que los sicarios conocieran y planearan el momento exacto para atacarla.

El señalado responsable, al ser detenido, tenía en su poder un acta de defunción falsa y sellos notariales, con los que buscaba apropiarse de los bienes de su abuela, según medios locales.

Cámaras de seguridad y cuentas bancarias

Cámaras de seguridad captaron el momento clave del crimen. En las grabaciones se ve que dos mujeres, de nacionalidad colombiana, vigilaban el vehículo de Mónica Paez minutos antes de que le dispararan.

En ese momento, cuando las implicadas confirmaron la identidad de la víctima, contactaron a los ejecutadores del crimen y poco después de la llamada, dos sicarios en moto dispararon cinco veces contra la adulta mayor.

Una vez cometido el crimen, las mujeres se acercaron a un cajero para retirar un dinero y luego se subieron a un vehículo, el cual era conducido por un hombre que aparentemente no tenía conocimiento del hecho, según autoridades.

Sobre el sicario, la Policía lo identificó como Jonier A., pareja de una de las mujeres.

Las autoridades dieron con el paradero de los sujetos gracias al testimonio de una mujer que aseguró haber escuchado la planificació del crimen y, además, prestó su cuenta bancaria para los movimientos financieros. Esta persona entregó detalles clave a la Fiscalía de Ecuador.

En la planificación del asesinato se determinó que participaron dos mujeres, ambas de nacionalidad colombiana.

También se estableció que el sicario pertenece al grupo delictivo conocido como Los Lobos, aunque el hijo de la víctima no pertenece a la estructura.

Hasta el momento son cinco las personas que están siendo procesadas y dos están prófugas. Uno de los nietos de la mujer fue capturado y a otro lo siguen buscando las autoridades.