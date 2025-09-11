Ema Lucía Rincón, de dos años, murió en un fuerte accidente de tránsito registrado el pasado martes 9 de septiembre en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. Se conoció que la menor, que se movilizaba junto a su padre en una motocicleta, se dirigía a la guardería.

El fatal accidente que conmocionó a toda la comunidad de Aguachica quedó registrado en video. En las imágenes se observa a la menor y su padre a bordo de la motocicleta de placas HTX-32B, color negro.

Seguidamente, se ve el momento exacto en que la motocicleta choca contra la parte trasera de un camión, que se encontraba estacionado en la carrera 45 con calle 5 norte barrio Nueva Colombia.

Ema Lucía se encontraba en la parte delantera de la moto, por lo que al momento de la colisión recibe el primer impacto.

El último adiós

Este 11 de septiembre, en medio de una ceremonia cristiana, le darán el último adiós a la niña Emma Lucía Rincón Martínez. El sepelio será en el cementerio central a las 2:00 de la tarde.

El secretario de Gobierno del municipio de Aguachica, Isaac Holguín, manifestó que es un caso lamentable que tiene entristecida a toda la ciudad. De igual manera hizo un llamado enfático a la ciudadanía a conducir con precaución y acatar las normas de tránsito, principalmente el uso del casco en todos los ocupantes de una motocicleta.

“En el análisis realizado con el director del Instituto Municipal de Tránsito, encontramos que cuando no se realizan controles de tránsito la ciudadanía los pide, y cuando se hacen son cuestionados porque los consideran una persecución, entonces es un tema muy complejo que no nos queda de otra que seguir orientando y haciendo el llamado a la autoprotección al momento de conducir”, indicó el funcionario.

De igual manera el funcionario indicó que a la familia de la niña se le está brindando acompañamiento psicológico.