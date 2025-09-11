Las agresiones físicas de que fue víctima al inicio de la tarde del martes 9 de septiembre la alcaldesa del municipio de San Onofre, Marta Cantillo Martínez, dieron pie para que Medicina Legal la incapacitara por 20 días.

La mandataria presenta lesiones en el rostro (ojo, mejilla y nariz), además de cefalea, por lo que tiene una incapacidad física transitoria.

Cortesía La alcaldesa de San Onofre, Marta Cantillo, fue agredida en su rostro.

Durante su ausencia estará encargada de los destinos del ente territorial Natalia Sofía Castillo Julio, quien es la actual secretaria administrativa.

La mandataria titular retomará sus funciones el martes 30 de septiembre. Así lo establece el Decreto 107 del 10 de septiembre de 2025.

Otros lesionados

Junto a la alcaldesa Marta Cantillo Martínez también fueron agredidos verbal y físicamente por una turba de al menos 70 personas, el secretario de gobierno Juan Carlos Herazo; el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, Rosemberg Blanco; y el conductor-escolta privado, Teófilo Martínez Durán. Estos últimos están incapacitados por 15 días.

La administración Municipal de San Onofre ha dicho que no se cansará de rechazar la agresión física y verbal hacia la alcaldesa y demás funcionarios, al tiempo que se pregunta ¿dónde están las garantías de los mandatarios en el ejercicio de sus funciones?

Responsables

A través de un comunicado la alcaldía responsabiliza de estos hechos al concejal Dionisio Banquez, a su esposa Yaniris Luna y 70 personas más entre familiares y amigos de estos.

La turba se fue en contra de los funcionarios en el sector La Punta del municipio de San Onofre, donde un voraz incendio consumió 8 cabañas y dos casas dedicadas al alquiler de habitaciones.

La mandataria aclara que el resto de la población, es decir, de otros barrios y veredas del corregimiento Rincón del Mar, no participaron de la turba.

Estos atentados contra la autoridad y servidor público ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y disciplinarias competentes para que adelanten las investigaciones pertinentes.

Cantillo Martínez participó de manera virtual de un consejo de seguridad departamental en el que relató lo acontecido. “Nada justifica el maltrato entre el género femenino. Son hechos lamentables que atentan contra la vida e integridad física de nuestra máxima autoridad municipal, los cuales, son constitutivos de delitos contra servidor público, por parte de las personas que cometieron estos actos. Son reprochables y merecen ser investigados y sancionados por las autoridades competentes”, sostuvo la mandataria agredida.

Antes de las agresiones verbales y físicas la alcaldesa Marta Cantillo Martínez ya había instalado el PMU en esa misma zona.