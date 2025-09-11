El presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Hernando Garzón Rey, quien se desempeñaba como inspector de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el mandatario explicó que se detectaron supuestos nexos del alto oficial con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Según el jefe de Estado, la decisión responde a “fuertes indicios” de asociación con estructuras dedicadas al tráfico de drogas y al cultivo de hoja de coca. Además, precisó que la información recopilada ya fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.

He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca.



Se entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

Luego del anuncio del jefe de Estado, Garzón Rey asocia su retiro a una extorsión de la cual fue víctima en 2023, en su finca ubicada en San José del Guaviare.

De acuerdo con una denuncia revelada por ‘Blu radio’, el alto oficial explicó que hombres armados, presuntamente pertenecientes a las disidencias de las Farc, arribaron hasta su finca en la vereda Naranjales, para intimidar a los trabajadores y exigir dinero.

Además, el uniformado reveló que los trabajadores reportaron que los sujetos armados los amenazaron de muerte si no abandonaban la finca Santa María.

En la denuncia interpuesta ente la Fiscalía, Garzón Rey indico que se comunicó con los extorsionistas a través de una llamada de WhatsApp, en la que le solicitaron la suma de 50 millones de pesos.

“Yo le manifesté que no tenía toda esa plata, pero que iba a tratar de conseguir el dinero, que me diera plazo para vender ganado”, dijo el alto oficial.

Ante las amenazas, el uniformado entregó a un hombre conocido como el alias de ‘Martín’, $2 millones. Además, denunció el robo de 29 reses avaluadas en 120 millones de pesos.

“Es muy triste que, aparte del daño económico que he sufrido y de las amenazas que he padecido, asesinen a un familiar o a un trabajador (…) Me comentó que, al parecer, un sujeto que integra las disidencias de las Farc estaba vendiendo un ganado mío porque, supuestamente, yo no había pagado una extorsión”, explica.

¿Quién es el general Hernando Garzón Rey?

Garzón Rey se graduó en diciembre de 1990 como subteniente en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova y ha ocupado, entre otros cargos, los de comandante del Batallón de Infantería No. 19 General Joaquín París; director de Operaciones Especiales del Ejército; comandante de la Brigada contra el Narcotráfico y miembro Estado Mayor del Comando de Transformación del Ejército.

También fue comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 y jefe del Comando Conjunto No. 5 Noroccidente.