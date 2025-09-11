El crimen de Irina Zarutska, ucraniana refugiada en EE. UU., tiene conmocionado al mundo entero. La joven fue asesinada a sangre fría y de manera despiadada, en un tren en Charlotte, en Carolina del Norte (Estados Unidos).

Aunque los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, en las últimas horas se conocieron escabrosas imágenes del momento exacto en el que la víctima fue abordada por un hombre identificado como Decarlos Brown.

De igual manera, fue revelado un estremecedor audio del asesino de Irina Zarutska, en el que expone cual habría sido la supuesta razón para cometer el crimen.

DeCarlos Brown Jr., el hombre acusado de asesinar a la refugiada ucraniana, le confesó a su familia que la apuñaló porque creía que ella le estaba “leyendo la mente” y que le habían instalado un microchip para estudiarlo a él.

Según declaraciones de Tracey Brown, la hermana del sospechoso, él sufre de esquizofrenia paranoide y estaba convencido de que la joven ucraniana tenía instalado un dispositivo en el cerebro. Asimismo, reveló las declaraciones que hizo su hermano desde la cárcel.

Tracey Brown también fue víctima de este sujeto en 2022, al ser atacada por su hermano.

“Cuando vi el video, supe automáticamente que él -y odio decirlo porque ella no se lo merecía- había llegado a un punto crítico. (…) Intenté comprenderlo. ¿Por qué haría esto? No era él. Y lo único que se me ocurría era que simplemente… se había derrumbado. No podía soportarlo más”, declaró Brown en entrevista con el medio The Post.

Recientemente, la mujer aseguró que Decarlos Brown la amenazó a ella y a su madre de conspirar en su contra, tras visitarlo en prisión. “Cuando fui a visitarlo, estaba murmurando y hablando solo“, contó al medio antes mencionado.

Sobre el nuevo audio, grabado en llamada telefónica desde la cárcel, Brown le habría dado a su hermana una explicación incoherente sobre el ataque a la ucraniana. Según él, una “sustancia en su cuerpo” lo obligó a matar a Irina Zarutska.

“Dijo que iba camino al hospital, al psiquiátrico... Solo quería saber por qué ella, porque él llevaba un rato en el tren antes de que ella subiera. Y él dijo: Bueno, ella me estaba leyendo la mente. Dijo que ella me estaba leyendo el pensamiento", contó Tracey como detalles de la llamada.

En el audio, que fue difundido por varios medios de comunicación, se escucha a Brown decirle a su hermana que él también había resultado afectado por los golpes que le propinó a la joven: “Me lastimé la mano al apuñalarla. Ni siquiera la conocía. No le dije ni una palabra, ¿por qué alguien apuñalaría a alguien sin motivo alguno?“, dijo el asesino.