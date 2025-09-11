Una tragedia se registró en las últimas horas en la ciudad de Santa Marta, en Magdalena. Un niño de solo tres años murió luego de recibir una descarga eléctrica al tocar un aire acondicionado.

Leer también: Hay nuevos millonarios en la Región Caribe: cayó MiLoto en Cartagena y Santa Marta

El menor de edad fue identificado como Lían Urdaneta Granados, oriundo de Venezuela, y quien vivía en una vivienda ubicada en la avenida del Río, en cercanías del conjunto residencial Benjamín Álzate, junto a su madre.

La información que recogieron las autoridades es que el niño se encontraba en la vivienda cuando tocó un aire acondicionado y sufrió una descarga eléctrica. Aún no se han establecido las circunstancias del accidente.

“El pequeño estaba convulsionando cuando lo encontró su mamá y de inmediato fue socorrido. Al parecer, la mujer estaba lavando y en un descuido ocurrió la tragedia”, relató un allegado a la familia, citado por el diario Hoy del Magdalena.

El menor fue trasladado al hospital Julio Méndez Barreneche, donde los médicos encargados confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Niña de 2 años murió en accidente en Aguachica, Cesar

En el municipio de Aguachicase registró un accidente de tránsito que dejó como víctima fatal a una niña de 2 años, que iba junto a su padre camino a la guardería.

Importante: Comunidades indígenas de la Sierra Nevada proyectan producir tres millones de kilos de café

Todo sucedió cuando la menor de edad identificada como Ema Lucía Rincón iba con su progenitor a bordo en la parte delantera de una motocicleta de placas HTX-32B, color negro, y colisionaron por la parte trasera un camión de placas EYZ-782, que se encontraba estacionado.

Asimismo, las autoridades reportaron que el caso sucedió a tempranas horas de este martes, en la carrera 45 con calle 5 norte barrio Nueva Colombia, de dicho municipio.

Tras los hechos la comunidad y el mismo padre de la niña la llevaron hasta el Hospital Regional David Padilla Villafañe, donde llegó sin signos vitales.